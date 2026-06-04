Nintendo переробить Switch 2 для Європи через закони ЄС: що зміниться в консолі

У європейській версії Switch 2 замінити акумулятор буде простіше.

Nintendo повідомила, що для європейського ринку готується доопрацьована версія Switch 2. Головне нововведення – конструкція зі знімним акумулятором, що дозволить користувачам самостійно замінювати зношену батарею та подовжить життєвий цикл системи.

Як повідомляє The Verge, корпорація пішла на цей крок, щоб відповідати новим вимогам Євросоюзу щодо "права на ремонт", які набирають чинності 18 лютого 2027 року.

Згідно з майбутніми правилами ЄС, виробники портативних пристроїв, включаючи ігрові консолі, повинні забезпечити можливість відносно простої заміни батареї без складного ремонту. Зараз заміна акумулятора в консолі вимагає розбирання пристрою. Експерти iFixit, наприклад, поставили Switch 2 всього 3/10 балів за ремонтопридатністю.

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Аналогічні зміни, за попередніми даними, можуть торкнутися й аксесуарів – зокрема, контролерів Pro Controller і Joy-Con, які також оснащуються батарейками.

Продажі доопрацьованої Switch 2 стартують у лютому 2027 року. При цьому компанія поки не уточнює, чи з'явиться аналогічна версія консолі на інших ринках за межами Європи.

Нагадаємо, з 1 вересня 2026 року Nintendo підвищить ціни на Switch 2 у США та Європі – на 50 доларів і 50 євро відповідно. Нові ціни вже почали діяти в Японії.

Бренд Sony ще в квітні підняв ціни на актуальну серію пристроїв PlayStation по всьому світу. Так, в Європі ціни на PS5 і PS5 Pro зросли відразу на 100 євро, а PS Portal подорожчав на 30 євро.

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