За перші 4 дні консоль продалася накладом у 3.5 мільйона пристроїв.

Nintendo Switch 2 продалася накладом у 3.5 мільйона пристроїв через 4 дні після релізу. Таким чином консоль стала найшвидше продаваною приставкою в історії компанії.

Про це повідомила сама Nintendo у себе в блозі. Крім самої консолі, покупці отримують цифрову версію Mario Kart World, ексклюзивний проєкт, який має показати можливості приставки.

Успішні продажі ні для кого не стали сюрпризом. Раніше аналітики з DFC Intelligence прогнозували, що з урахуванням тарифів Трампа, до кінця року Switch 2 продасться накладом у 15 мільйонів. Без тарифів продажі досягли б усіх 17 мільйонів.

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Водночас, на порядку денному стоїть питання про можливий дефіцит консолі, зокрема й через ті самі мита президента США. Раніше ми розповідали, що Nintendo вже почала відправляти в американські магазини таблички "немає в наявності" спеціально для Switch 2.

Також поки що неясно, наскільки сильно нова консоль відрізняється від оригінальної. Але, наприклад, фахівці з Digital Foundry навіть вважають, що на Switch 2 можна буде запустити "Відьмак 4". Утім, у виданні одразу ж підкреслили, що всі ці заяви - чиста спекуляція і вигадка.

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