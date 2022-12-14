Серед них – нотатки-"статуси" і групові профілі.

Команда Instagram анонсувала ряд нових функцій, які з'являться в соціальній мережі в найближчі тижні. Серед них – нотатки-"статуси" і групові профілі.

Функція "Готатки" дозволяє ділитися з фоловерами своїми думками. Текстову нотатку зі смайликами довжиною до 60 символів можна залишити в розділі "Вхідні", вибравши людей, які зможуть її переглянути. Таке повідомлення буде доступно протягом 24 годин, відповіді на неї прийдуть у вигляді особистих повідомлень.

Також Instagram приступив до тестування "Відвертих історій" (Candid Stories) – це аналог соцмережі BeReal. Раз на добу користувачеві пропонують опублікувати "історію", знявши фото з передньої та задньої камери одночасно. Пропозиція актуальна лише кілька хвилин: логіка в тому, щоб користувач поділився своїм життям без прикрас. Така сторіз буде показуватися тільки тим, хто ділиться таким же контентом.

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І наостанок, соцмережа анонсувала групові профілі, які дозволять ділитися постами та історіями в спеціальному загальному профілі з друзями. Опублікований в ньому контент буде доступний тільки членам групи.

Що ще нового з'явилося в Instagram у 2022

Раніше в Instagram з'явилася функція планування та публікації відкладених постів. Вона дозволяє планувати пости, фотографії та Reels на 75 днів вперед без використання сторонніх програм.

Ще раніше з'явилася можливість завантажувати "Історії" довжиною до 60 секунд. Раніше користувачі також могли записувати довгі "Історії", але тоді сервіс дробив їх на 15-секундні фрагменти.

Влітку цього року в Instagram також додали підтримку NFT. В Україні це одна з важливих технологій для допомоги ЗСУ.

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