Вся лінійка iPhone 2024 року отримає по 8 ГБ ОЗУ.

Apple збільшить обсяг оперативної пам'яті у майбутніх смартфонах iPhone 16 і 16 Plus з 6 до 8 гігабайтів. Таким чином, стандартні моделі зрівняються за обсягом ОЗУ зі старшими (16 Pro і 16 Pro Max).

Про це повідомляє портал MacRumors, посилаючись на авторитетного інсайдера Джеффа Пу. Збільшення пам'яті поліпшить багатозадачність айфонів, дозволяючи одночасно відкривати більше додатків у фоновому режимі.

Сучасні Android-девайси вже давно оснащені куди більш значним обсягом ОЗУ. Навіть для бюджетних моделей 8 гігабайтів стали буденністю, а більш круті апарати з недавнього часу пропонують версії з рекордним 24 ГБ. Тобто це втричі більше, ніж в найтоповішому Айфоні.

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Також, за даними інсайдера, iPhone 16 і 16 Plus отримають підтримку технології Wi-Fi 6e: вона працює в діапазоні 6 ГГц, забезпечуючи більш високу швидкість бездротового зв'язку і зменшуючи перешкоди сигналу. Тоді як 16 Pro і 16 Pro Max отримають сумісність з найактуальнішим Wi-Fi 7.

Ще один показник, за яким смартфони Apple помітно поступаються Android – ємність акумуляторів. За свіжими чутками, iPhone 16 Pro отримає батарею 3355 мАг, що всього на 2,5% більше, ніж у iPhone 15 Pro, і це незважаючи на збільшення розмірів.

Основні нововведення лінійки iPhone 16 вже відомі. Серед них – штучний інтелект і рекордні розміри, а iOS 18 принесе найбільше за останні роки оновлення. Також, з чуток, Apple переробить систему охолодження в нових Айфонах, через що вони не будуть перегріватися навіть при пікових навантаженнях, на відміну від iPhone 15.

А тим часом Apple готується до весняної презентації, на якій повинні представити нові ноутбуки та планшети. За чутками, iPad Pro отримають наймасштабніший апгрейд за останні 5 років.

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