У повідомленнях зловмисники просять завантажити файл з начебто інструкцією дій на період воєнного часу, хоча насправді – це вірусна програма.

Ворог не полишає спроб влаштувати кібератаки в Україні та розсилає комп’ютерні віруси нібито від імені Служби безпеки України.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"​​Ворог не полишає спроб влаштувати кібератаки в Україні. Й хоча вони, як правило, є невдалими, кожен із нас має уважно ставитись до інформаційної безпеки. Так, цього разу окупанти розсилають комп’ютерні віруси нібито від імені СБУ", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, зловмисники використовують для листування популярні меседжери.

У повідомленнях просять завантажити файл з начебто інструкцією дій на період воєнного часу, хоча насправді – це вірусна програма.

"Основні цілі ворога – у першу чергу держслужбовці, через телефони яких, на думку окупантів, можливо зібрати конфіденційну інформацію. Тому ми закликаємо українців уважно ставитися до будь-яких повідомлень такого типу. Адже жодних подібних розсилок СБУ не здійснює", – наголосили у відомстві.

Відтак у СБУ закликали громадян не відкривати та не завантажувати файли від невідомих осіб, одразу видаляти таке листування, дотримуйтесь правил безпечної поведінки в інтернеті.

Нагадаємо, в Україні запрацював застосунок "ТиХто" для миттєвої перевірки підозрілих осіб. Сервіс буде особливо корисний для СБУ, Нацгвардії та бійців ТрО.

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