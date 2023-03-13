Очікується, що завдяки новому стандарти смартфони стануть більш доступними, як і застосунки віртуальної реальності.

Хоча технологія 5G була представлена майже п'ять років тому, її реалізація на практиці тільки недавно почала набирати обертів в окремих країнах.

Технологічні перегони за 5G тривають і разом з ними настає нова ера інновацій і змін в індустрії смартфонів. Портал Gizmochina назвав три наслідки цього для світу мобільного зв'язку.

1. Нові технології в смартфонах

Властивості мереж 5G, зокрема, низька затримка та збільшені швидкості завантаження і вивантаження даних, ймовірно, призведуть до масового впровадження застосунків віртуальної (VR), змішаної (XR) і доповненої (AR) реальностях.

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Ці технології існують на ринку вже деякий час, але їх можливості обмежені можливостями сучасних мобільних мереж. Завдяки 5G користувачі можуть розраховувати на "більш захоплюючий та інтерактивний досвід" на своїх смартфонах.

2. Більше покриття

У 2023 майже всі комерційні розгортання 5G базуються на неавтономній мережі 5G (NSA 5G), яка використовує нові радіотехнології, але все ще спирається на наявну мережеву інфраструктуру.

Це означає, що телекомунікаційні гіганти можуть розгорнути 5G вже сьогодні, використовуючи наявну екосистему, а також розширюючи можливості підключення до стільникових мереж. Завдяки цьому смартфони зможуть не тільки швидше підключатися до інтернету, але і довше залишатися в мережі.

3. Смартфони стануть доступнішими

Очікується, що ціни на смартфони преміум-класу з 5G становитимуть до 1000 доларів. Не виключено, що телекомунікаційні компанії запропонують більш привабливі опції для клієнтів, які бажають перейти на новий смартфон 5G. Крім того, самі виробники телефонів будуть випускати більш доступні моделі для широкої публіки.

Раніше експерти розповіли, як штучний інтелект змінить смартфони в найближчі 5 років. Очікується, що вони допоможуть продовжити термін служби батареї, а також "прокачають" голосових помічників, зробивши їх ще розумнішими.

А тим часом Microsoft спільно з OpenAI готується представити революційне оновлення ChatGPT. Очікується, що вдосконалений чат-бот не тільки прискорить генерацію відповідей, але також навчиться обробляти кілька джерел даних, таких як текст, аудіо або зображення.

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