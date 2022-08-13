Очікується, що планшет покажуть на другій осінній презентації Apple в кінці жовтня.

У мережі опублікували CAD-рендери майбутнього iPad 10-го покоління, створені на основі раніше витеклих креслень Apple. Очікується, що планшет покажуть на другій осінній презентації компанії в кінці жовтня.

На рендерах, опублікованих AppleInsider, видно, що моделі 10-го покоління отримають серйозний редизайн: бічні грані стануть плоскими, а на верхній і нижній грані з'являться прорізи для стереодинаміків.

Втім, незважаючи на перехід до більш сучасного дизайну, фізична клавіша "Додому" зі сканером відбитків пальців Touch ID нікуди не поділася.

Джерело зазначає, що використання плоских бічних сторін може вказувати на сумісність з Apple Pencil 2 – по всій видимості, Розробник попрощається з оригінальним стилусом після припинення продажів 10,2-дюймового iPad.

На рендерах також видно, що магніти на задній частині корпусу дозволять прикріпити чохол-клавіатуру.

Раніше повідомлялося, що планшет отримає 10,5-дюймовий екран, процесор Apple A14, а також модулі бездротового зв'язку 5G, Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.0.

Нагадаємо, цієї осені у Apple заплановано дві великі презентації. Перша пройде у вересні, імовірно, 6 числа. Друга - в кінці жовтня. Більш точну дату ми дізнаємося лише за тиждень до івенту.

Як УНІАН вже писав, вартість молодшого смартфона 14-ї серії стартуватиме з позначки $ 799, як і iPhone 13. У той же час інші моделі лінійки, ймовірно, дебютують з цінниками, про які ходять чутки, тобто $ 1099 за iPhone 14 Pro і $1199 за iPhone 14 Pro Max.

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