Запуск повинен відбутися в листопаді - ракета виведе на орбіту відразу дев'ять супутників, в основному британських.

Ракета-носій LauncherOne, яка виконає перше в історії виведення супутника на орбіту з британської землі, доставлена на космодром Нью-Кі в Корнуоллі.

Двоступенева ракета класу LauncherOne, яку виробляє концерн Virgin сера Річарда Бренсона, призначена для повітряного запуску з літака-носія на великій висоті. Вперше ракету цього типу успішно запустили минулого року, повідомляє Бі-бі-сі.

LauncherOne привезли в Корнуолл з Каліфорнії на військовому літаку і почали поступово готувати до польоту. Запуск повинен відбутися в листопаді - ракета виведе на орбіту відразу дев'ять супутників, в основному британських.

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Директор Корнуольського космопорту Мелісса Торп була присутня при розвантаженні ракети, яку відразу помістили в монтажний корпус космодрому.

"Щоб дожити до цієї хвилини нам знадобилося 8 років важкої роботи - кров, піт і сльози всієї команди", - прокоментувала вона.

"І тільки минулого тижня відбулося стільки всього. Один важливий момент за іншим. Приїхали супутники, прилетів літак-носій, потім обладнання для управління польотом, а тепер і ракета. Нам важко у все це повірити", - сказала вона.

"Горизонтальну" систему запуску ракети розробили в компанії Virgin Orbit.

Штаб-квартира компанії базується в Лонг-Біч, передмісті Лос-Анджелеса, а для запуску своїх ракет Virgin застосовує модифіковану версію власного "Боїнга-747", який називають Cosmic Girl (або "Космічна дівчина"). Ракета-носій кріпиться йому під крило.

До цього всі ракети Virgin злітали в США і виконували тестові польоти над Тихим океаном.

Листопадовий запуск буде не тільки першим у Британії, але і першим запуском LauncherOne за межами США.

Компанія Virgin Orbit поки не отримала дозволу на польоти від британського авіарегулятора, який тепер ліцензує і приватні космічні компанії. Ліцензії на пуски в Британії немає і у Корнуольського космодрому, і у виробників супутників, які будуть виведені на орбіту.

Паперова робота ось-ось почнеться, а поки на космодромі йде підготовка до запуску.

Літак Cosmic Girl прилетів в Корнуолл ще у вівторок і вже виконує тренувальні польоти.

У п'ятницю на космодром прибуло обладнання для управління польотом і для заправки ракети.

Дев'ять супутників, які злетять з Корнуолла, поступово розміщують в їх розгінних блоках, які відокремляться від ракети на заздалегідь визначеній висоті.

Що таке ракета-носій LauncherOne

LauncherOne - ракета-носій повітряного старту, створена компанією Virgin Orbit. Розроблялася з 2007 року, призначена для запуску малих супутників і здатна виводити до 300 кг корисного навантаження на сонячно-синхронну орбіту, після повітряного старту з літака-носія на великій висоті.

Перший успішний запуск був проведений в січні 2021 року.

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