Презентація Nothing Ear і Ear (a) відбудеться 18 квітня.

Компанія Nothing готує оновлення своїх бездротових навушників. Nothing Ear стануть новим флагманом бренду, тоді як Ear (a) коштуватимуть дешевше і отримають яскраве жовте забарвлення.

Свіжий інсайд демонструє багато офіційних рендерів майбутніх новинок з усіх боків. Згідно з ними, Nothing Ear будуть дуже схожі на AirPods Pro в плані форми і посадки у вусі.

Рендери Nothing Ear:

Відео дня

Рендери Nothing Ear (a):

Вартість і характеристики новинок уже відомі. Модель Nothing Ear матиме захист IP54/IPX2, а автономність становитиме 7,5 години (з вимкненим ANC) і 33 години (за допомогою кейса). Продаватимуться вони за 149 євро.

Молодша версія Nothing Ear (a) вийде за 99 євро і отримає активний шумодав, підтримку швидкої зарядки, захист IP54/IP55 і автономність до 8 годин без підзарядки і до 38 годин з кейсом. Презентація новинок відбудеться 18 квітня.

Нагадаємо, у березні цього року компанія випустила Nothing Phone (2a). Цей недорогий Android-смартфон отримав флагманські характеристики, при цьому зберігши свій впізнаваний стиль. За свій цінник це дуже гідний апарат.

Вас також можуть зацікавити новини: