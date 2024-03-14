Судячи з усього, Asus більше не буде випускати компактні флагмани.

Asus представила свій новий смартфон-флагман Zenfone 11 Ultra. На відміну від Zenfone 9 і 10, які останніми роками були чи не єдиними "компактами" з екраном менше ніж 6 дюймів, новинка збільшилася в розмірах, а основний наголос зробили на камері.

Фактично, це копія представленого в січні Asus ROG Phone 8, але без геймерських елементів і LED-панелі ззаду. Начинку теж оновили до більш актуальної.

Характеристики Asus Zenfone 11 Ultra:

Дисплей: 6,78", 2400×1080, LTPO AMOLED, 144 Гц, яскравість до 2500 ніт, HDR10, Gorilla Glass Victus 2.

Процесор: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, Adreno 750.

Пам'ять: до 16 ГБ LPDDR5X ОЗП, до 512 ГБ UFS 4.0 флеш памяті.

Камера: 50 Мп (основна, Sony IMX890), 13 Мп (ширококутний об'єктив, 120 градусів), 32 Мп (телеоб'єктив, 3-кратний оптичний зум); 32 Мп (селфі).

Акумулятор: 5500 мАг, швидка дротова зарядка 65 Вт, бездротова 15 Вт.

Серед інших особливостей – захист від води і пили за стандартом IP68, стереодинаміки і алюмінієва рамка. Також Zenfone 11 Ultra став єдиним флагманом 2024 року з роз'ємом 3,5 мм – актуально для власників дротових навушників.

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Zenfone 11 Ultra оцінили в 999 євро за версію на 12 ГБ+256 ГБ. Топова конфігурація з 16 ГБ оперативки і накопичувачем на 512 ГБ коштує 1099 євро. Тобто оцінили новинку дешевше Xiaomi 14 Ultra і Galaxy S24 Ultra, які в Європі стартують від 1400 євро.

Смартфони від 6.5 дюймів і більше вже давно стали нормою – виробники відмовилися від компактів і збільшують діагональ дисплеїв своїх мобільних гаджетів. Якщо вірити чуткам, iPhone 16 рекордно виростуть у розмірах.

Втім, новий рейтинг AnTuTu показав, що iPhone 12 mini та iPhone SE 2020 є найулюбленішими смартфонами у фанатів Apple. Тобто користувачі віддають перевагу раритетним iPhone, які вирізняються компактним дизайном, порівняно з більш сучасними версіями.

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