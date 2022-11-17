Майже всі вони зламуються менш ніж за секунду, відзначають фахівці NordPass.

Фахівці компанії NordPass проаналізували 3ТБ паролів, що потрапили в загальний доступ внаслідок витоків даних в 2022 році, і склали список із 200 найпоширеніших і одночасно ненадійних паролів.

Десятка "лідерів" з року в рік залишається практично незмінною й досі складається з найпростіших комбінацій, які можна підібрати менш ніж за секунду.

10 найпопулярніших у світі паролів у 2022 році виглядають так:

password

123456

123456789

guest

qwerty

12345678

111111

12345

col123456

123123

За оцінкою NordPass, майже всі ці паролі можна зламати менш ніж за секунду, лише на злом col123456 знадобиться 11 секунд. Фахівці пояснюють цю тенденцію тим, що люди не хочуть запам'ятовувати довгі та хитромудрі комбінації, а також вважають, що їм нема чого приховувати.

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Серед більш складних варіантів, які увійшли в топ-200: D1lakiss (21 місце і 3 години на злом), Groupd2013 (46 місце і 3 години на злом), 9136668099 (53 місце і 4 дні на злом), marseille (168 місце та 1 день).

Google почала тестувати майбутнє без паролів в Chrome та Android

Напередодні пошуковий гігант оголосив про новий крок на шляху до майбутнього без паролів, впровадивши стандарт FIDO в Android і браузер Chrome. Це дозволить гаджетам генерувати унікальні ключі доступу Passkey і передавати їх сайтам замість паролів.

Щоб використовувати Passkey, вам потрібно мати фізичний доступ до смартфона і використовувати сканер відбитка пальця або код-пароль для аутентифікації. Ключі доступу Android зберігаються локально на телефоні, але вони також зберігаються в хмарі на випадок втрати пристрою.

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