Лідером стала флагманська модель Oppo Reno9 Pro+ під управлінням новітньої оболонки ColorOS 13.

У мережі з'явився дуже цікавий рейтинг, в якому зібрано смартфони з найбільш плавною роботою системи. Його автори зібрали найактуальніші станом на листопад 2022 року апарати.

Підсумки рейтингу оприлюднив популярний китайський бенчмарк Master Lu. Якщо ви не стежите активно за ринком смартфонів, то для вас це може бути корисно при виборі нового пристрою.

Перше місце зайняв флагманський Oppo Reno 9 Pro+, який працює під управлінням новітньої оболонки ColorOS 13. Інтерфейс став плавніше, яскравіше і зручніше, що й дозволило пристрою стати лідером рейтингу. Час автономної роботи теж виріс завдяки впровадженню динамічного обчислювального движка.

Другу і третю сходинки рейтингу зайняли фотофлагмани Vivo X90 Pro та Vivo X90 з оболонкою OriginOS 3. Обидва апарати пропонують ряд якісних рішень з точки зору користувальницького інтерфейсу. Плавності й чуйності обом моделям додає і 120-герцева AMOLED-матриця.

У першу п'ятірку потрапили також стандартний Oppo Reno 9 Pro і його Pro-версія, від яких практично не відстають моделі Honor 80 Pro і Honor Magic V.

Замикають десятку лідерів смартфони серії Realme 10 Pro і звичайний Honor 80.

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Детальніше про серію Oppo Reno 9

До неї увійшли три моделі – Reno 9, 9 Pro і 9 Pro+ – з однаковими 6,7" AMOLED-дисплеями та схожим дизайном, але різною начинкою.

Найтоповіша 9 Pro+ вшанувалась процесором Snapdragon 8 + Gen 1. Крім того, дана модель отримала збільшений акумулятор 4700 маг з 80 ватною швидкою зарядкою, 16 ГБ оперативної пам'яті та три модулі на 50 Мп, 8 Мп і 2 Мп.

Глобальна версія OPPO Reno 9 Pro+ очікується на початку 2023 року, тоді як продажі в Китаї вже стартували. Вартість смартфона в модифікаціях з 256 ГБ і 512 ГБ склала $560 і $615 відповідно.

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