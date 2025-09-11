Спочатку це був просто чат-бот на порталі державних електронних послуг, але потім нейромережа пішла на підвищення.

Албанія стала, ймовірно, першою державою світу, де міністерську посаду в уряді передали штучному інтелекту. Як пише Reuters, нейромережевий бот на ім’я Дієлла стане міністром із державних закупівель.

"Дієлла — перший член кабінету міністрів, який фізично не присутній, а віртуально створений штучним інтелектом", — сказав прем'єр-міністр Албанії Еді Рама у промові на презентації новосформованого складу кабінету міністрів.

За словами прем’єра, віртуальний міністр допоможе зробити Албанію "країною, де державні тендери на 100% вільні від корупції".

Як пише Reuters, корупція на державних контрактах є давньою проблемою Албанії і постійним джерелом політичних скандалів. Це навіть стало однією з головних перешкод на шляху країни до членства в Євросоюзі.

Поки що залишається незрозумілим, хто саме відповідатиме за фактичний нагляд за роботою Дієлли, зважаючи на те, що завжди існують ризики програмного маніпулювання роботою нейромережі.

Сама ж Дієлла була запущена ще на початку поточного року як віртуальний помічник на платформі e-Albania, де вона допомагає громадянам отримувати державні документи. Бот має власний аватар у вигляді одягненої в традиційний албанський одяг жінки.

Цікаво, що самі албанці вельми скептично налаштовані щодо здатності бота подолати державну корупцію.

"Крадіжки продовжуватимуться, а звинуватять Дієллу", – іронізують користувачі соцмереж.

Як писав УНІАН, популярні нейромережеві боти, включно із ChatGPT, останнім часом почали брехати вдвічі частіше, ніж раніше. На думку фахівців, проблема полягає в тому, що боти намагаються вигадувати відповідь, якщо не мають необхідної інформації, хоча раніше охоче зізнавалися у тому, що чогось не знають.

Також ми розповідали, що самотнім пенсіонерам у Південній Кореї роздають балакучих "робовнуків" із вбудованим в них ChatGPT. Такі роботи розважають старих бесідами, нагадують вчасно приймати ліки, а також передають дані соцпрацівникам.

