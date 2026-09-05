У кожної людини має бути власний робот: Сем Альтман розкрив плани OpenAI

OpenAI виходить на ринок у той момент, коли конкуренція серед розробників гуманоїдів уже помітно посилюється.

Компанія OpenAI, яка створила ChatGPT, розробляє власного гуманоїдного робота. Голова Сем Альтман підтвердив плани щодо створення Андроїда і заявив, що в майбутньому такий буде практично у кожної людини, пише The Forbes.

Альтман пояснює вибір людиноподібної форми досить просто: сучасний світ був первісно створений для людей. Двері, комп’ютери, кухонна техніка, інструменти та інше обладнання розраховані на людське тіло, тому роботу зі схожим тілом буде простіше ними користуватися.

При цьому головною проблемою Альтман вважає не створення самого робота, а розробку "мозку". Машина має навчитися сприймати навколишній світ, міркувати та виконувати завдання в реальному середовищі.

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OpenAI вже активно набирає фахівців у галузі робототехніки. Зокрема, компанія шукає інженерів, які займатимуться приводами та іншими ключовими компонентами майбутніх роботів. Це вказує на більш масштабні плани, ніж просто створення моделі штучного інтелекту для вже існуючого робота.

Як зазначає джерело, OpenAI свого часу займалася розробкою роботів, однак до 2021 року скакувала проєкт, оскільки не могла отримувати достатньо даних для їхнього ефективного навчання. Власна мережа роботів дозволила б компанії постійно збирати таку інформацію та використовувати її для подальшого навчання моделей.

Коли саме з’явиться перший робот OpenAI, поки що невідомо. Компанія не розкриває ані терміни випуску, ані характеристики машини, ані цільовий обсяг виробництва, але заяви Альтмана свідчать, що робототехніка стає для OpenAI одним із нових важливих напрямків.

За даними Forbes, у першій половині 2026 року у світі було поставлено понад 19 000 гуманоїдних роботів – на 272% більше, ніж торік. При цьому понад 97% поставок припало на китайських виробників.

Раніше стало відомо, що Tesla Маска відкладає масове виробництво роботів Optimus через проблеми з конструкцією. Інженери компанії не можуть досягти необхідної гнучкості та схожості з людськими руками. У лютому 2025 року Маск обіцяв 10 000 людиноподібних роботів Optimus до кінця року.

УНІАН писав, що маленькі роботи-гуманоїди за ціною смартфона викликали фурор у Китаї. Така ціна може стати проривом для галузі, зробивши роботів доступними не тільки для компаній, а й для людей.

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