У мережі завірусився новий тренд з ШІ – виявляти місцеперебування людей за їхніми фото

Від нейромереж не можна сховатися навіть у бібліотеці.

Цього тижня OpenAI представила нові моделі штучного інтелекту o3 і o4-mini – найрозумніші та найпотужніші зі створених ними на сьогодні. Користувачі знайшли для них незвичайне застосування – визначення місцеперебування людей за фотографіями, пише TechCrunch.

Унікальність даних нейромереж полягає у здатності до міркування на основі завантажених фотографій. На практиці це означає, що моделі можуть кадрувати, повертати й масштабувати зображення, навіть розмиті та спотворені, щоб ретельно їх проаналізувати.

Користувачі швидко помітили, що модель o3 особливо добре визначає міста, визначні пам'ятки і навіть ресторани та бібліотеки за ледь помітними візуальними підказками. Twitter наповнена прикладами того, як користувачі дають ChatGPT меню ресторанів, знімки околиць і фасадів.

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При цьому багато хто вказує чат-боту уявити, що він грає в GeoGuessr – відому браузерну гру, де потрібно визначити своє місце розташування за панорамою Google Street View.

Так, наприклад, отримавши випадкову фотографію, зроблену в бібліотеці, o3 вірно і дуже швидко визначив, що вона з Мельбурнського університету.

На ділі ця функція ChatGPT працювала ще на виході GPT-o3 та o4-mini, звернули увагу в TechCrunch: його журналісти спробували провернути той самий трюк із версією чат-бота на основі моделі 4o – він впорався не гірше і відповідав швидше. Модель o3 як потужніша частіше відповідала правильно відповіді, але в деяких ситуаціях давала збої.

Як зазначає видання, подібні функції викликають побоювання з погляду конфіденційності. Ніщо не заважає зловмиснику зробити скріншот, скажімо, Instagram Stories будь-якого користувача і за допомогою ChatGPT спробувати скомпрометувати його.

У звітах про безпеку для моделей o3 і o4-mini компанія OpenAI про таке застосування не згадала, але в коментарі TechCrunch запевнила, що заходи для захисту користувацьких даних було вжито до їхнього запуску. Але подробицями не поділилася.

Популярність ChatGPT продовжує досягати нових висот, і в березні цього року він обігнав TikTok і Instagram, ставши найбільш завантажуваним застосунком у світі. За місяць його встановили 46 млн разів.

Піку популярності клієнта ChatGPT сприяв вірусний тренд, що полягає в генерації картинок у стилі мультфільмів студії Ghibli. В OpenAI говорили, що попит був настільки високим, що "плавив" графічні процесори компанії.

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