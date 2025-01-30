Місцевий регулятор хоче знати, яка дата збирається, для чого і чи зберігається вона в Китаї.

Гучний китайський чат-бот DeepSeek, який виконує всі ті самі завдання, що й ChatGPT, але краще, у середу зник з офіційних магазинів Apple і Google в Італії, повідомляють журналісти видання Reuters.

Приводом для цього стало бажання влади прояснити ситуацію з використанням DeepSeek персональних даних користувачів. Місцевий регулятор хоче знати, яка дата збирається, для чого і чи зберігається вона в Китаї.

DeepSeek і пов'язані з ним компанії мають відповісти на запитання італійського наглядового органу до 17 лютого. Якщо регулятор виявить порушення законів про конфіденційність, DeepSeek може зіткнутися з серйозними штрафами або обмеженнями.

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В інших країнах Європейського Союзу DeepSeek поки що доступний. Головне тут – "поки що", зазначають журналісти. Аналогічні відомості у DeepSeek і пов'язаними з ним компаніями запросила ірландська Комісія із захисту даних. У Німеччині теж пильно моніторять за додатком.

Варто додати, що у 2023 році Італія першою в Європі заблокувала ChatGPT через занепокоєння з приводу захисту користувацьких даних. Компанія-розробник OpenAI відреагувала на ці побоювання, запровадивши кілька змін до сервісу, включно з більшою прозорістю обробки даних.

Ще два місяці тому про DeepSeek майже ніхто не знав, а зараз застосунок є найбільш скачуваним в американському App Store. І не просто в якійсь категорії, а серед усіх безкоштовних програм, обігнавши ChatGPT, Threads, Temu та інші популярні аппи.

Конкурент ChatGPT викликав справжню паніку в Кремнієвій долині. 27 січня на тлі успіху продукту різко обвалилися акції американських технологічних гігантів. Так, Nvidia за один день втратила майже 600 мільярдів доларів ринкової вартості. А президент Дональд Трамп назвав китайську ШІ "тривожним сигналом" для технологічних компаній країни.

УНІАН розповідав, як користуватися чат-ботом DeepSeek і що він вміє.

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