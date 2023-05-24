Судячи з усього, культура обміну паролями від Netflix добігла кінця.

Головний стрімінговий сервіс Netflix готується заборонити спільне використання одного акаунта. Але запропонує альтернативу – платити 7,99 долара на місяць за кожного додаткового глядача.

Як говориться у заяві на сайті компанії, відеосервіс починає боротьбу з незаконним обміном паролями в США і більш ніж 100 країнах, в тому числі в Україні.

Користувач, який оформив стандартний план Netflix за 15,49 долара (~550 грн) на місяць, має право додати одного додаткового учасника. Підписники Netflix Premium 4k за $19,99 (~750 грн) на місяць можуть додати до двох додаткових учасників за тією ж ціною.

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Водночас підписники базового плану Netflix і тарифу з рекламою ($9,99 і $6,99 на місяць відповідно) взагалі не мають можливості додавати додаткових учасників до свого облікового запису.

Культура обміну паролями від Netflix добігла кінця

Підписка на сервіс дозволяє одночасний перегляд на одному, двох або чотирьох пристроях в залежності від тарифу. Багато користувалися цією лазівкою багато років, ділячись паролем від акаунта з іншими користувачами. Netflix навіть підтримував таку поведінку: у 2017 році компанія твітнула "Любов – це обмін паролем".

Але за новими правилами один обліковий запис Netflix призначений для використання однією сім'єю. Це відстежується за Wi-Fi та іншими параметрами. За порушення блокують профіль.

Нагадаємо, Українська кіноакадемія і House of Europe разом з Netflix у липні 2022 року анонсували дві ініціативи, які мають допомогти українським творцям в Україні та в усьому світі, які постраждали або були змушені переїхати через війну. В рамках цієї допомоги українським кінематографістам нададуть гранти.

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