Netflix розширив заходи по боротьбі з шерінгом паролів / фото ua.depositphotos.com

Головний стрімінговий сервіс Netflix готується заборонити спільне використання одного акаунта. Але запропонує альтернативу – платити 7,99 долара на місяць за кожного додаткового глядача.

Як говориться у заяві на сайті компанії, відеосервіс починає боротьбу з незаконним обміном паролями в США і більш ніж 100 країнах, в тому числі в Україні.

Користувач, який оформив стандартний план Netflix за 15,49 долара (~550 грн) на місяць, має право додати одного додаткового учасника. Підписники Netflix Premium 4k за $19,99 (~750 грн) на місяць можуть додати до двох додаткових учасників за тією ж ціною.  

Відео дня

Водночас підписники базового плану Netflix і тарифу з рекламою ($9,99 і $6,99 на місяць відповідно) взагалі не мають можливості додавати додаткових учасників до свого облікового запису.

Netflix надішле такий лист тим, кого викриє у безкоштовній передачі паролів

Культура обміну паролями від Netflix добігла кінця

Підписка на сервіс дозволяє одночасний перегляд на одному, двох або чотирьох пристроях в залежності від тарифу. Багато користувалися цією лазівкою багато років, ділячись паролем від акаунта з іншими користувачами. Netflix навіть підтримував таку поведінку: у 2017 році компанія твітнула "Любов  – це обмін паролем".  

Але за новими правилами один обліковий запис Netflix призначений для використання однією сім'єю. Це відстежується за Wi-Fi та іншими параметрами. За порушення блокують профіль.

Нагадаємо, Українська кіноакадемія і House of Europe разом з Netflix у липні 2022 року анонсували дві ініціативи, які мають допомогти українським творцям в Україні та в усьому світі, які постраждали або були змушені переїхати через війну. В рамках цієї допомоги українським кінематографістам нададуть гранти.

Вас також можуть зацікавити новини: