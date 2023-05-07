Головні зміни – найтонші рамки серед всіх смартфонів і порт USB-C замість фірмового Lightning.

Відомий YouTube-канал Unbox Therapy з понад 18 мільйонів підписників опублікував новий відеоролик з демонстрацією якісного макета iPhone 15 Ultra. Ймовірно, так і буде виглядати преміальний айфон, коли його презентують у вересні.

Минулого року цей блогер публікував аналогічний ролик про iPhone 14 Pro Max, і тоді випущені смартфони Apple виявилися досить схожими на макети. Макет айфона 2023 року заснований на останніх чутках і злитих CAD-кресленнях для виробників аксесуарів.

З нового відео ясно, що рамка нового флагмана Apple стане значно тонше. Як очікується, вона буде шириною всього 1,55 мм по колу – це рекорд серед всіх смартфонів на ринку. Також на відео наочно демонструються порт USB-C замість фірмового Lightning.

Як зазначає блогер, в цілому iPhone 15 Ultra зовні дуже схожий на смартфон попереднього покоління. Збоку найбільш помітна відмінність стосується фірмового важеля беззвучного режиму – йому на зміну прийде сенсорна клавіша, що також було продемонстровано в відео. На неї можна буде призначати виконання різних дію, як це вже можливо в Apple Watch Ultra.

Додамо, що відео має назву "це iPhone 15 Ultra", але поки ніхто не знає, як насправді буде називатися цей смартфон. Одні джерела кажуть, що ця модель прийде на зміну Pro Max, інші запевняють, що вона стане п'ятою моделлю в лінійці. Приставкою Ultra Apple нібито хоче ще більше підкреслити "преміальність" найдорожчого айфона в лінійці, як це зазвичай роблять Android-виробники.

Так чи інакше, доведеться дочекатися вересневої презентації Apple, на якій буде анонсовано лінійку iPhone 2023 року. Усі чутки та витоки свідчать про те, що нас чекає найдорожче покоління айфонів в історії бренду.

Раніше також стало відомо, що у Європі можуть заборонити продажі iPhone 15. Все через те, що Apple, згідно з витоками, хоче обмежити роботу сторонніх кабелів зі своїми смартфонами. Влада Європи вже пригрозила компанії забороною на продаж смартфонів в країнах ЄС за реалізацію подібної ідеї.

Вас також можуть зацікавити новини: