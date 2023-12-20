Це нововведення суттєво спрощує обмін даними про місцеперебування між користувачами Android-смартфонів.

Компанія Google впровадила в Android-телефони нову корисну можливість. Тепер через стандартний додаток "Контакти" можна стежити за поточним місцеперебуванням друзів і членів сім'ї.

Як передає Phone Arena, для використання цієї функції потрібно оновити Google Контакти до версії 4.22.37.586680692. Але є кілька нюансів: ця функція доступна лише тим, хто дозволив відображати своє місцеперебування на картах Google у додатку та вказав свою адресу Gmail у своїх контактних картках.

Якщо всі умови виконані, ця людина тепер може поділитися з вами своїм місцеперебуванням через "Google Карти", а ви, зайшовши в "Контакти", побачите кнопку для відстеження поруч зі стандартними іконками для здійснення дзвінків і відправки СМС.

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Таким чином, це нововведення суттєво спрощує обмін даними про місцезнаходження між користувачами Android-смартфонів.

Якщо ваш Android-телефон не має програми Google Контакти, її можна знайти у магазині Play Store. Перевага цієї функції полягає в тому, що як тільки ви знайдете місце розташування свого друга або члена сім'ї на картах Google, можна відразу прокласти оптимальний маршрут до нього всього в один клік.

Як повідомляв УНІАН, після оновлення до ОС Android 14 на смартфонах зникла корисна функція для швидкого перегляду оповіщень. Якщо ви часто користувалися нею, можливо, варто почекати з переходом на нову операційку.

А в iPhone після оновлення знайшли функцію захисту очей. Незважаючи на свою корисність, Apple ніколи сама не згадувала про неї.

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