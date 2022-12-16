Мовиться про Windows 10 (21H1), яка також відома як Windows 10 May 2021 Update.

Корпорація Microsoft припинила підтримку другої за популярністю версії Windows у світі. Мовиться про Windows 10 (21h1), яка також відома як Windows 10 May 2021 Update.

Як повідомляє портал SoftPedia, на початку тижня розробники випустили останній патч для Windows 10 21H1, і тепер дана версія операційної системи більше не буде отримувати регулярні оновлення, включаючи патчі безпеки.

Підтримка припинена для всіх редакцій Windows 10 21H1:

Windows 10 Home (Домашня), Відео дня

Windows 10 Enterprise,

Windows 10 Pro,

Windows 10 Pro Education,

Windows 10 Pro for Workstation.

Їх користувачам рекомендується "переїхати" на більш актуальну версію ОС, щоб уникнути можливих хакерських атак, в яких можуть використовуватися невиправлені уразливості.

Зокрема, щоб користувачі не наражали на небезпеку свої пристрої, "Центр оновлення Windows" автоматично запустить оновлення до актуальної Windows 10 версії 22H2 або відразу до Windows 11. При цьому користувачі можуть самостійно задати будь-який зручний для цього час.

До речі, Windows 10 21H1, як і раніше, залишається однією з найпопулярнішою версією ОС Microsoft. Згідно з даними агентства AdDuplex на середину 2022 року, нею користуються близько 24% користувачів ОС від Microsoft. Більше тільки у Windows 10 22H2 і Windows 11.

Також Microsoft нагадала про завершення підтримки Windows 8.1

"Смерть" операційки датована 10 січням 2023 року – ті, хто використовують цю ОС, більше не будуть отримувати ніяких оновлень, включаючи патчі безпеки.

Крім усього іншого, припинення підтримки W8.1 також загрожує для користувачів втратою функціональності Microsoft 365 (Office) і магазину застосунків Microsoft Store

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