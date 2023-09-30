Який смартфон андроїд купити в 2023, якщо потрібна найкраща камера / фото УНІАН

За останнє десятиліття світ мобільної фотографії ступив вперед семимильними кроками. Якщо ви в пошуках смартфона з акцентом на камеру, редактори Android Police відібрали найтоповіші камерофони 2023 року на будь-який бюджет.

До рейтингу потрапили моделі від брендів Google, Samsung, Xiaomi, Vivo та Honor – без айфонів, топ суто "андроїдний". Як зазначається, вони не тільки топові пристрої з точки зору фото та відео, але у них всередині також стоїть потужна "начинка" і всі необхідні в 2023 році фічі.

  • Google Pixel 7 Pro – оптимальний вибір для більшості. Він оснащений 11 Мп селфі-камерою та блоком з трьома модулями на 50+48+12 мегапікселів з оптичною стабілізацією у основного датчика й телевика. Як говориться в замітці, це ідеальний смартфон типу "наведи і знімай".

  • Samsung Galaxy S23 Ultra – актуальний флагман Samsung топовий у всьому, але його камера залишається головною фішкою. На задній панелі розташовано чотири об'єктиви, включаючи провідний датчик з роздільною здатністю 200 МП. Поруч знаходяться відразу два телеоб'єктиви по 10 МП для зйомки з перископом 3x і 10x, а весь набір доповнює ширококутний об'єктив на 12 МП.

    Відео дня

  • Google Pixel 6a – найкращий бюджетний камерофон. Тут вирішує ідеальне поєднання крутої оптики та найкращих алгоритмів обчислювальної фотографії. За 350 доларів чи менше на розпродажі ви навряд чи знайдете кращу камеру.

Google Pixel 6a

  • Xiaomi 13 Pro назвали найбільш універсальним камерофоном. Він отримав три модулі по 50 мегапікселів кожен. Разом з тим він напханий унікальними режимами від Leica, яких більше немає ні в одному флагмані на ринку.

  • Vivo X90 Pro. Найсильніша сторона камери – величезний сенсор. Він має розміри 1 дюйм та дозволяє захоплювати більше світла, ніж у конкурентів. Тому знімки у смартфона Vivo здорово освітлені, також дуже добре працює нічний режим.

  • Honor Magic 5 Pro займає четверте місце в рейтингу камерофон DxOMark. У нього теж потрійна камера на 50+50+50 мегапікселів, втім, головної уваги заслуговує технологія Honor Fusion, яка об'єднує знімки з різних об'єктивів для отримання найкращого результату.

Honor Magic 5 Pro

Говорячи про "пікселі", вже наступного тижня Google випустить нові Pixel 8 і Pixel 8 Pro. За чутками, обидва смартфони будуть отримувати оновлення 7 років – це рекорд серед Android.

А якщо ви в пошуках збалансованого "бюджетника", УНІАН ділився рейтингом найкращих смартфонів бюджетом 11 000, 8000 і 6000 грн. У всіх рейтингах перше місце зайняли моделі Xiaomi.

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