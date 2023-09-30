До рейтинга попали моделі від виробників Google, Samsung, Xiaomi, Vivo та Honor.

За останнє десятиліття світ мобільної фотографії ступив вперед семимильними кроками. Якщо ви в пошуках смартфона з акцентом на камеру, редактори Android Police відібрали найтоповіші камерофони 2023 року на будь-який бюджет.

До рейтингу потрапили моделі від брендів Google, Samsung, Xiaomi, Vivo та Honor – без айфонів, топ суто "андроїдний". Як зазначається, вони не тільки топові пристрої з точки зору фото та відео, але у них всередині також стоїть потужна "начинка" і всі необхідні в 2023 році фічі.

Google Pixel 7 Pro – оптимальний вибір для більшості. Він оснащений 11 Мп селфі-камерою та блоком з трьома модулями на 50+48+12 мегапікселів з оптичною стабілізацією у основного датчика й телевика. Як говориться в замітці, це ідеальний смартфон типу "наведи і знімай".

– оптимальний вибір для більшості. Він оснащений 11 Мп селфі-камерою та блоком з трьома модулями на 50+48+12 мегапікселів з оптичною стабілізацією у основного датчика й телевика. Як говориться в замітці, це ідеальний смартфон типу "наведи і знімай". Samsung Galaxy S23 Ultra – актуальний флагман Samsung топовий у всьому, але його камера залишається головною фішкою. На задній панелі розташовано чотири об'єктиви, включаючи провідний датчик з роздільною здатністю 200 МП. Поруч знаходяться відразу два телеоб'єктиви по 10 МП для зйомки з перископом 3x і 10x, а весь набір доповнює ширококутний об'єктив на 12 МП. Відео дня

Google Pixel 6a – найкращий бюджетний камерофон. Тут вирішує ідеальне поєднання крутої оптики та найкращих алгоритмів обчислювальної фотографії. За 350 доларів чи менше на розпродажі ви навряд чи знайдете кращу камеру.

Xiaomi 13 Pro назвали найбільш універсальним камерофоном. Він отримав три модулі по 50 мегапікселів кожен. Разом з тим він напханий унікальними режимами від Leica, яких більше немає ні в одному флагмані на ринку.

Vivo X90 Pro. Найсильніша сторона камери – величезний сенсор. Він має розміри 1 дюйм та дозволяє захоплювати більше світла, ніж у конкурентів. Тому знімки у смартфона Vivo здорово освітлені, також дуже добре працює нічний режим.

Honor Magic 5 Pro займає четверте місце в рейтингу камерофон DxOMark. У нього теж потрійна камера на 50+50+50 мегапікселів, втім, головної уваги заслуговує технологія Honor Fusion, яка об'єднує знімки з різних об'єктивів для отримання найкращого результату.

Говорячи про "пікселі", вже наступного тижня Google випустить нові Pixel 8 і Pixel 8 Pro. За чутками, обидва смартфони будуть отримувати оновлення 7 років – це рекорд серед Android.

А якщо ви в пошуках збалансованого "бюджетника", УНІАН ділився рейтингом найкращих смартфонів бюджетом 11 000, 8000 і 6000 грн. У всіх рейтингах перше місце зайняли моделі Xiaomi.

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