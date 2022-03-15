Не потрібно нічого встановлювати чи кудись підписуватися.

Війна в Україні триває вже 20-й день. Росія не очікувала, що ЗСУ зможуть так довго їй протистояти. Окупанти підло б'ють по житлових кварталах та мирних об'єктах.

У зв'язку з цим, компанія Google у співпраці з українським урядом запустила на всіх Android-смартфонах систему сповіщення про повітряну тривогу. Щоб отримувати їх, не потрібно встановлювати ніякі програми чи підписуватися на якісь ресурси.

Система базується на механізмі попередження про землетруси. Вона спрацьовує автоматично та попереджає користувачів про початок та закінчення повітряної тривоги. Причому не лише в населеному пункті, де вони знаходяться зараз, але і в околицях.

За спостереженнями українців з різних регіонів, повідомлення від Google спрацьовують навіть раніше офіційних каналів, в яких затримка може досягати до 30 секунд. В умовах повномасштабної війни це може бути питанням життя і смерті.

Яка альтернатива

Ще в перші дні війни в Україні випустили застосунок "Повітряна тривога", який сповіщає про небезпеку навіть в беззвучному режимі смартфона.

Раніше УНІАН ділився добіркою корисних, і, що не менш важливо, перевірених Telegram-чатботів, які повинні бути у кожного українця. Ці чати корисні і для цивільних, і для наших захисників і взагалі для боротьби в протистоянні з путінськими орками.

Також розповідали, як захистити свій смартфон у воєнний час.

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