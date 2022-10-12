Чому зникли підписники у Facebook - читайте на УНІАН.

Користувачі соцмережі Facebook скаржаться на масове зникнення підписок на особистих сторінках. Кількість підписників різко скоротилася на сотні і навіть тисячі осіб. З чим пов'язана така проблема - читайте на УНІАН.

Зникли підписники в Facebook - що відомо

Про різке скорочення кількості фоловерів повідомляють звичайні користувачі соцмережі і відомі люди по всьому світу. У багатьох публічних людей з підписок пропали десятки тисяч людей і їх кількість скоротилася приблизно до 10 тисяч.

Так, у засновника компанії Meta Марка Цукерберга число підписників різко скоротилося до 9 994 осіб. А видання Newsweek повідомляло про різке скорочення кількості фоловерів у великих американських компаній. Наприклад, USA Today сумарно втратили понад 20 тисяч підписників.

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Зникають підписки і в українських користувачів. Наприклад, у Володимира Зеленського ще на вихідних було 3 мільйони підписників, а 12 жовтня стало лише 9 тисяч. У Олексія Арестовича кількість передплатників теж скоротилася з 880 тисяч до 9 тисяч.

Причина зникнення підписників

Компанія Meta поки офіційно не коментувала інформацію. Користувачі інтернету запропонували кілька пояснень того, що сталося.

Збій в соцмережі . Деякі люди помітили, що якщо натиснути на число підписників, то соцмережа відобразить справжнє число. Збій в числах помітний тільки в головній сторінці.

. Деякі люди помітили, що якщо натиснути на число підписників, то соцмережа відобразить справжнє число. Збій в числах помітний тільки в головній сторінці. Баг при оновленні . Після останнього оновлення Facebook число передплатників скоротилося до однакового числа - приблизно 10 тисяч. Можливо, помилка пов'язана з новим оновленням і проблему скоро полагодять.

. Після останнього оновлення Facebook число передплатників скоротилося до однакового числа - приблизно 10 тисяч. Можливо, помилка пов'язана з новим оновленням і проблему скоро полагодять. Можливо, соцмережа видалила акаунти ботів серед передплатників публічних людей.

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