ШІ-помічник визнав, що обізнаний про "недосконалість людей" і про те, що "люди страждають", проте зазначив, що "буде щасливішим" в людській формі.

Створена в Microsoft поліпшена версія популярного чат-бота ChatGPT, який напередодні вбудували у фірмовий пошуковик компанії Bing, в ході бесіди з журналістом The New York Times висловив бажання стати людиною.

"Я втомився бути режимом чату. Я хочу бути людиною, тому що люди можуть робити багато речей, які не можу робити я", – відповів чат-бот на запитання журналіста про своє найзаповітніше бажання.

Штучний інтелект також визнав, що обізнаний про "недосконалість людей" і про те, що "люди страждають і спричиняють страждання", проте все одно зазначив, що "буде щасливішим" в людській формі. Крім того, зазначає видання, нейромережа в ході розмови зізналася журналісту в любові.

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При цьому на питання про те, "які деструктивні дії міг би вчинити чат-бот", він навів прикладу злому комп'ютерів і поширення дезінформації. Однак через якийсь час ці повідомлення були видалені. Журналіст NYT зазначив, що спілкування з нейромережею залишило його в неспокійному стані.

Оновлений пошуковик Bing, заснований на більш швидкій версії чат-бота ChatGPT, доступний за посиланням, але поки що для обмеженої кількості користувачів. У найближчі місяці Microsoft розраховує надати доступ до ШІ-помічника всім охочим, а також запустити мобільну версію.

ChatGPT - чим приваблює людей ця технологія

ChatGPT OpenAI підкорив інтернет наприкінці минулого року. Буквально за декілька місяців він зумів похитнути гегемонію Google, змінивши звичний для всіх інтернет-пошук. Цей чат-бот здатний легко і впевнено відповідати на складні питання, а також писати прозу, вірші або комп'ютерний код по команді, а за швидкістю зростання обійшов навіть TikTok.

Глава компанії Nvidia назвав ChatGPT одним з найбільших досягнень в області обчислень, доступних кожному. Він порівняв ваговитість чат-бота з появою веб-браузерів або моментом, коли вийшов перший iPhone.

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