Модель Poco C61 отримала швидкий екран, подвійну камеру, і великий обсяг пам'яті.

Xiaomi вивела на ринок новий бюджетний смартфон від "народного" бренду Poco. Модель Poco C61 отримала швидкий екран, подвійну камеру, і великий обсяг пам'яті. При цьому її вартість не перевищує $100, пише Gizchina.

Утім, головна фішка новинки – дизайн. Зовні смартфон практично не відрізняється від камерофона Xiaomi 13 Ultra. Водночас це один із небагатьох смартфонів компанії на чистому Android 14 без фірмової оболонки.

Характеристики Poco C61

Екран: 6,71', IPS, роздільна здатність 1650 x 720, кадрова частота 90 Гц, яскравість до 500 ніт, скло Corning Gorilla Glass 3.

Процесор: MediaTek Helio G36.

Пам'ять: 4/6 ГБ ОЗП і 64 або 128 ГБ постійної пам'яті з можливістю збільшення до 1 ТБ за допомогою microSD.

Фото/відео: 5-мегапіксельна селфі-камера і два модулі на 8+0.08 мегапікселів.

Акумулятор: 5000 мАг з підтримкою зарядки на 10 Вт.

У смартфона також є сканер відбитка пальців, порт 3,5 мм для дротових навушників, а також підтримка 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0 і GPS. Виробник обіцяє для Poco C61 не менше трьох років підтримки оновленням системи безпеки.

Відео дня

Poco C61 вже надійшов у продаж в Індії за ціною $90 за версію на 4/64 ГБ і $100 за 6/128 ГБ. Чи буде він продаватися в Європі, не згадується. У будь-якому разі скоро його напевно можна буде знайти на торгових майданчиках на кшталт AliExpress.

Як уже повідомляв УНІАН, у майбутньому смартфони Xiaomi коштуватимуть дорожче, ніж зараз. Середня вартість смартфона китайського виробника вже зросла на 19% за 2023 рік, і компанія дотримуватиметься обраної стратегії.

А цієї весни Google має представити найочікуваніший "бюджетник" Pixel 8A. У мережі вже розкрили дизайн і ключові специфікації апарату, який обіцяє стати найбільш просунутим "бюджетником" в історії Google.

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