У самій компанії наголосили, що дане придбання допоможе створити "непорушну екосистему, в якій вітаються всі думки".

Відомий американський репер Каньє Уест купує Parler, соціальну мережу, яка позиціює себе як альтернатива Twitter зі "свободою слова".

Про це повідомляється в прес-релізі компанії, в якому наголошується, що вони уклали принципову угоду з репером, яке, як очікується, має бути закрито до кінця року, писати The Verge.

У світі, де консервативні погляди вважаються спірними, ми повинні переконатися, що у нас є право на вільне самовираження – сказав Каньє Вест в заяві для преси. Відео дня

У самій компанії наголосили, що дане придбання допоможе створити "непорушну екосистему, в якій вітаються всі думки".

Parler – що це за соцмережа і до чого тут Трамп

Parler – це американський сервіс мікроблогів на кшталт твіттера, який запустився у 2018 році. Пік його популярності припав на осінь 2020 року, коли більшість американських консерваторів оголосило про масовий відхід з твіттера і фейсбуку на користь Parler.

Всьому причиною – політика перших двох щодо свободи слова і безпосередньо Дональда Трампа в період виборчої кампанії в США-2020. Зокрема, у твіттер-акаунті тодішнього президента більшу частину його висловлювань адміністрація соцмережі активно позначала як "неперевірену".

В один час соцмережа була найбільш скачуваним застосунком на території США. Щоправда, вже в грудні, після виборів, аудиторія сервісу скоротилася і вибуховий її зростання залишився в минулому.

Самі творці описують її як "соцмережу" зі свободою слова, де ви можете вільно говорити та відкрито висловлювати свою думку". У ній куди вільніші рекомендації щодо того, що користувачі можуть постити, а модерації публікацій як такої немає.

Фактично, це той же твіттер, але більше про політику та бізнес. Parler вкрай консервативний, в чималому ступені через його популярності серед ультраправих користувачів, які публікують відповідний контент.

Навіщо Каньє Весту Parler

Про те, що репер прийняв рішення придбати Parler стало відомо через тиждень після того, як його сторінки Twitter і Instagram були заблоковані за порушення політики сервісів. Деякі користувачі та представники платформ угледіли в його постах антисемітські висловлювання.

В останні роки Каньє висловлює активну підтримку правій політиці, але його заяви також часто переростають в суперечки та змови. Раніше в цьому місяці він опинився в центрі скандалу, надівши разом з американською активісткою Кендіс Оуенс кофти з написом White Lives Matter ("Життя білих мають значення").

У 2016 році музиканту було діагностовано біполярний розлад, і з того часу він відкрито говорив про свої проблеми з психічним здоров'ям. У 2019 році він сказав, що під час маніакальних епізодів він стає "гіперпараноїком щодо всього і всіх".

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