Очікується, що iPhone SE четвертого покоління буде представлений навесні 2023 року.

Відомий Інсайдер Джон Проссер, який часто першим повідомляє правдиві дані про новинки мобільної індустрії, опублікував у себе на YouTube відеоролик, в якому показав дизайн майбутнього iPhone SE 4.

Дизайн нового доступного айфона від компанії Apple буде натхненний iPhone XR, як вже повідомлялося раніше.

Сам смартфон отримає 6,1-дюймовий дисплей з класичним для Apple вирізом в дисплеї. Таким чином, актуальна лінійка iPhone позбудеться моделей з кнопкою "Додому" – як це нещодавно сталося з iPad. Очікується, що інженери Apple відмовляться від технології Face ID на користь підекранного Touch ID, що дозволить зменшити величезну рамку екрана.

Відео дня

За даними Проссера, майбутній iPhone SE буде представлений в трьох кольорах: опівнічному, золотому і червоному (PRODUCT)RED.

Очікується, що iPhone SE четвертого покоління буде коштувати не дорожче 500 доларів і стане одним з найдешевших смартфонів в актуальній лінійці Apple. На полицях магазинів його можна буде знайти вже наступної весни.

Раніше також ходили чутки про вихід моделі iPhone SE Plus зі збільшеним екраном.

Лінійка доступних iPhone від Apple

Актуальна модель iPhone SE (2022) була представлена в березні цього року за ціною 430 доларів. Вона отримала 4,7-дюймовий дисплей Retina HD, захист від води за стандартом IP67, наявність кнопки Home, 12-Мп камеру і поліпшену батарею.

Втім, попит на смартфон виявився досить низький. Однією з головних причин називають застарілий дизайн, маленький екран і слабкий акумулятор. Згадувалося, що Apple навіть довелося скоротити виробництво через неходовий попит.

Зауважимо, що перше покоління iPhone SE вийшло у 2016 році. Сьогодні це найдоступніші смартфони Apple, що випускаються в "старому" дизайні, але з сучасним процесором.

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