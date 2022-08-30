Презентація смартфона відбудеться у 2023 році.

За інформацією відомого інсайдера Джона Проссера, який вкрай рідко помиляється у своїх прогнозах, iPhone SE четвертого покоління отримає дизайн iPhone XR. Презентація смартфона відбудеться у 2023 році.

Останні два покоління iPhone SE в Купертіно використовували форм-фактор 4,7-дюймового iPhone 8, що вийшов у далекому 2017 році, повідомляє 9to5Mac.

Також, за даними джерела, наступний недорогий iPhone SE нарешті отримає систему Face ID. Щоправда, на відміну від прийдешніх iPhone 14 Pro і 14 Pro Max, сховається вона у вирізі у формі "чубчика". Якщо це дійсно так, на виході нас чекає оновлений iPhone XR з системою-на-чіпі Apple A15 Bionic, і новими програмні функції, яких немає в XR.

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Цілком можливо, що нова модель буде називатися iPhone SE+, чутки про яку ходять ще з 2020 року. Згадувалося, що вона отримає діагоналлю LCD-дисплея в районі 5,7-6,1 дюйма і підтримку мереж 5G.

Варто зауважити, що попит на актуальний iPhone SE досить низький. Однією з головних причин називають застарілий дизайн, маленький екран і слабкий акумулятор. Згадувалося, що Apple навіть довелося скоротити виробництво через неходовий попит.

Нагадаємо, цієї осені у компанії Apple заплановано дві великі презентації. Перша пройде вже наступної середи, 7 вересня. Друга – ймовірно, в кінці жовтня-початку листопаді. Більш точну дату ми дізнаємося лише за тиждень до івенту.

Презентація нових моделей iPhone очікується на вересневій презентації. Це буде найраніший анонс айфонів з 2016 року.

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