Тепер їх будуть називати просто Core 3/5/7/9, а для флагманських моделей компанія додасть приставку Ultra.

Intel офіційно підтвердила чутки про відмову від літери "i" в назвах своїх процесорів. Відтепер, починаючи з 14-го покоління, їх будуть називати просто Core 3/5/7/9, а для флагманських моделей чимпейкер додасть приставку Ultra.

У компанії обґрунтували відмову від звичної літери "і"тим, що саме слово Core викликало асоціацію з Intel, а не буква перед цифрою, як було у випадку з процесорами i3, i5, i7 і i9, тому сенс в "і" зараз просто втрачається.

Користувачі, магазини та ЗМІ воліють скорочувати назви чіпів до "i5" або "i7". Після ребрендингу такого бути не повинно.

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До того ж таку назву більш точно визначить позиціювання процесорів. Наприклад, в лінійку Intel Core Ultra увійдуть найбільш потужні процесори, найімовірніше, призначені для ігор. У компанії поки не розкрили список чіпів з сімейства Meteor Lake.

Приклад назви нових процесорів:

Intel Core Ultra 9 1090H

Intel Core Ultra 7 1070K

Intel Core 5 1050U

Відомо, що Intel представить і випустить процесори 14-го покоління з сімейства Meteor Lakе в другій половині 2023 року.

Нагадаємо, нинішнє 13-е покоління Intel Raptor Lake вийшло в жовтні 2022 року. До нього увійшли бюджетні Core i5-13600k, середні Core i7-13700k і флагманські Core i9-13900k.

У порівнянні з 12-м поколінням, приріст продуктивності в багатопотоковому режимі склав до 41%, в однопоточному – до 15%. Водночас оглядачі відзначають, що нова лінійка процесорів Intel має неймовірний потенціал для розгону.

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