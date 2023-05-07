Realme 11 Pro+ буде позиціюватися як доступний камерофон. Прем'єра серії відбудеться в травні.

До кінця цього місяця компанія Realme представить лінійку середньобюджетних смартфонів Realme 11. Очолить її модель Realme 11 Pro+ з 200-Мп камерою, і зараз у мережі з'явилися перші знімки, зроблені основною камерою цього смартфона.

Відомо, що до основної камери на 200 Мп додасться 8 Мп надширококутна камера і 2 Мп макрокамера. На передній панелі Realme 11 Pro+ очікується 32-Мп камера для селфі.

Одне фото зроблено за допомогою чотириразового зуму (скоріш за все, це просто кадрування 200-або 50-мегапіксельного знімка), одне – у вечірній час. Всі знімки виглядають дійсно непогано, але судити про можливості камери можна буде тільки за реальними, а не рекламним фото. А вони з'являться вже після виходу моделі.

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Realme 11 Pro+ буде конкурувати з випущеним у жовтні 2022 року Redmi Note 12 Pro+ – найдешевшим смартфоном на ринку з 200 Мп камерою. За початкову версію з 8/256 ГБ Redmi просить лише $290, але разом з тим очікується, що цінник Realme 11 Pro+ буде ще нижче – в районі 250 доларів.

Основні характеристики Realme 11 Pro+ повинні бути такими: екран 6,7 дюйма з матрицею AMOLED і роздільною здатністю Full HD+, процесор Mediatek Dimensity 1080 і батарея на 5 000 маг з зарядкою 67 Вт. Також очікується модна нині конфігурація з 16 ГБ ОЗУ і 1 пам'яті в топі.

Попередник в особі realme 10 Pro+ був випущений в листопаді 2022 року. Він отримав дизайн в дусі смартфонів Honor, підтримує 5g, оснащуються 5000 мАг з 33 Вт зарядкою в комплекті і працює на realme 4.0 на базі Android 13. Основна камера у нього, до речі, на 108 Мп.

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