Apple повністю перезапустить Siri: вона стане повноцінним чат-ботом, як ChatGPT

Він буде глибоко інтегрований в iOS і macOS і замінить Siri в поточному форматі.

Apple готує велике оновлення свого голосового помічника Siri – компанія планує перетворити його на повноцінного ШІ-чат-бота, який зможе замінити ChatGPT на iPhone та інших "яблучних" пристроях.

Такими планами Apple поділилися в Bloomberg – проєкт має кодову назву Campos, а офіційними подробицями мають поділитися на WWDC 2026. Це має стати головним нововведенням iOS 27, iPadOS 27 і macOS 27.

Користувачі зможуть спілкуватися з Siri в діалоговому стилі як за допомогою голосу, так і за допомогою тексту, а працювати чат-бот буде на власній ШІ-моделі, побудованій на базі Gemini. Його перевагою в порівнянні з іншими чат-ботами буде глибока інтеграція в операційні системи Apple

Як йдеться у звіті, Campos зможе не тільки відповідати на запити користувача, але й взаємодіяти з даними на пристрої, наприклад аналізувати вміст додатків, шукати потрібні файли, обробляти контекст відкритих екранів і допомагати з налаштуваннями. Такий рівень інтеграції дозволить виконувати складні завдання без необхідності перемикатися між окремими додатками або сервісами.

Крім того, за інформацією джерел, найближчими місяцями має вийти iOS 26.4 з новою голосовою версією Siri, яку анонсували ще в 2024 році. Вона зможе аналізувати те, що відбувається на екрані, а також отримає новий інтерфейс.

За підсумками 2025 року Apple повернула собі титул найбільшого виробника смартфонів у світі, вперше за 14 років обійшовши Samsung. Основною причиною називають успішний реліз iPhone 17, а також відмінні показники 16-ї лінійки.

Раніше з'явилася інформація, що Apple вперше планує змінити традиційний графік випуску iPhone, розділивши запуск iPhone 18 на дві частини: восени 2026 і навесні 2027 року.

