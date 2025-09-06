Perplexity втрачає позиції, тоді як Microsoft Copilot набирає обертів завдяки інтеграції з системою Windows.

Сервіс StatCounter з аналізу веб-трафіку назвав найпопулярніші чат-боти зі штучним інтелектом у серпні 2025 року. На першому місці з великим відривом опинився ChatGPT від OpenAI.

На цей момент частка ChatGPT становить 80,92%. На піку популярності у квітні 2025 року на частку чат-бота припадало 84,2% світового використання, і навіть незважаючи на те, що в наступні місяці його частка злегка знизилася, він продовжує випереджати всіх конкурентів разом узятих.

Найближчий суперник – Perplexity, який у березні досяг 14,1%, але до липня впав до 8% та відновився до 9% у серпні. Також помітне зростання показав Microsoft Copilot. Стартувавши з 0,3% у березні, до травня він перевищив позначку 5% і влітку закріпився в діапазоні 4-5%.

Інші конкуренти поки відіграють меншу роль. На Google Gemini, Deepseek і Claude від Anthropic припадає частка в 5,75% від усіх користувачів.

Користувачі з України з меншим ентузіазмом користуються іншими чат-ботами. Частка ChatGPT станом на серпень становить значні 92,61%. Другу сходинку посів Copilot від Microsoft (3,01%), а трійку лідерів замкнув Google Gemini (1,96%).

Згідно з новим дослідженням, ChatGPT та інші провідні чат-боти стали брехати вдвічі частіше. Зростання кількості помилок пояснюється тим, що нейромережа більше не відмовляється відповідати на запитання – навіть без достатньої верифікації інформації.

Нагадаємо, на початку серпні OpenAI запустила GPT-5 – "найкращу мовну модель у світі". За словами авторів, використовувати її – немов спілкуватися з кандидатом наук.

