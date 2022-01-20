Багато функцій нового диспетчера поки не працюють.

Ранню версію оновленого диспетчер завдань для Windows 11 знайшли в останній тестовій збірці операційної системи.

Про це повідомляє видання The Verge.

Оновлений диспетчер підтримує темну тему. Інтерфейс схожий на редизайн самої операційної системи: кути закруглені, тони - пастельні.

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Замість вкладок використовується бічна панель, що дозволяє перемикатися між розділами.

Багато функцій диспетчера поки не працюють, а коли відбудеться повноцінний реліз найбільшого за 10 років апдейту - поки невідомо.

Раніше УНІАН ділився порадами про те, як комфортно "переїхати" на Windows 11.

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