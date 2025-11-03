Кнопка "Оновити і завершити роботу" більше не призводить до перезавантаження пристрою.

Microsoft випустила оновлення Windows 11 25H2, у якому виправила один із найстаріших і найдратівливіших багів – неправильну роботу функції "Оновити і завершити роботу". Про це пише Windows Latest.

Протягом багатьох років ця кнопка ініціювала встановлення оновлення з подальшим перезавантаженням. Як наслідок, користувачі могли залишитися з розрядженим ноутбуком, якщо залишити його на ніч.

Тепер функція працюватиме так, як і задумано – встановлення оновлень завершиться, а система коректно вимкнеться. Проблема існувала ще з часів виходу Windows 10, таким чином залишаючись актуальною ціле десятиліття.

Відео дня

Microsoft не пояснила, що стало причиною такої поведінки системи, але в Windows Latest припустили, що це, ймовірно, пов'язано з проблемою в стеку обслуговування Windows. Це ключовий компонент системи, який керує встановленням усіх оновлень ОС.

Оновлення вже доступне в Центрі оновлення Windows. Щоб переконатися, що баг усунуто, потрібно встановити останній патч KB5067036, і перевірити роботу функції "Оновити і завершити роботу".

Раніше стало відомо, що нещодавній патч KB5067036 для Windows 11 створює нескінченні диспетчери завдань. Так, спроби закрити його через стандартний хрестик призводять до того, що замість цього створюється копія. Microsoft уже знає про проблему і пообіцяла все виправити.

Нагадаємо, 14 жовтня Microsoft офіційно припинила підтримку Windows 10, що спонукало мільйони користувачів шукати альтернативи. І багато хто з них, замість оновлення до Windows 11, вирішили перейти на Linux.

Вас також можуть зацікавити новини: