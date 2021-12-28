У світі набуває популярності новий спосіб викрадення авто.

Злочинці взяли на озброєння пристрій від Apple, призначений для пошуку речей, і з його допомогою викрадають автівки.

Про це йдеться в сюжеті "2+2".

Читайте такожВодій Infiniti хотів заплутати слідчих – телефонував на "102" через нібито викрадення авто після ДТПМаячок, який Apple розробила як пристрій для пошуку ключів та інших речей, грабіжники використовують для відстежування автівок, які планують викрасти.

Для цього AirTag кріплять в непомітне місце (під люк бензобака, склоочисники, розетки для причепів тощо) і відстежують його пересування в реальному часі через смартфон.

Таке відстеження дозволяє злодіям сформувати графік пересувань власника авто і підібрати найбільш вдалі місце і час для викрадення. Зазвичай крадіжка стається біля будинків власників авто або на великих парковках.

За кордоном поки фіксують поодинокі випадки застосування такої схеми. Утім правоохоронці очікують, що схема набуде популярності.

Аби убезпечити себе водіям радять перевіряти своє авто перед тим, як лишати його.

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