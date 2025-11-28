Незважаючи на те, що Microsoft закінчила підтримку Windows 10, мільйони ПК не поспішають оновлюватися.

Незважаючи на завершення офіційної підтримки Windows 10 у жовтні цього року, застаріла ОС продовжує залишатися популярною серед користувачів ПК. На це вказала компанія Dell у своєму фінансовому звіті, повідомляє The Verge.

У компанії підрахували, що близько 500 млн ПК по всьому світу не переходять на Windows 11, незважаючи на те, що технічно можуть це зробити. Ще приблизно 500 млн комп'ютерів, яким уже понад чотири роки, не можуть встановити нову ОС через високі вимоги.

Американський виробник комп'ютерів вбачає в цьому непогані бізнес-можливості, оскільки всіх цих користувачів можна спонукати перейти на нові комп'ютери з підтримкою Windows 11 і штучного інтелекту. При цьому в компанії очікують, що у 2026 році ринок ПК стагнуватиме.

Після припинення підтримки Windows 10 власники ПК, як і раніше, можуть користуватися старою OC. Але корпорація Microsoft більше не буде безкоштовно надавати жодних оновлень - включно з оновленнями безпеки. А ще з часом багато програм перестануть підтримувати "десятку".

Додатковим фактором тиску на темпи переходу стало зростання інтересу до альтернативних операційних систем, насамперед Linux. Серед її переваг – відсутність нав'язливої реклами та стеження, невимогливе "залізо", а також повний контроль над системою.

Незважаючи на припинення підтримки, Windows 10 все ще залишається вкрай популярною – особливо в Україні. За даними StatCounter, її використовують 55% усіх ПК з Windows, тоді як актуальна Windows 11 має частку лише в 40%.

Microsoft раніше підтвердила, що поки що в них немає планів на Windows 12. Цієї осені замість нової "операційки" вийшло велике оновлення 25H2 для Windows 11, а в другій половині 2026-го очікується збірка 26H2.

