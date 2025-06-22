Ерік Такер вважає, що Apple не зможе реалізувати ті функції, які були заявлені на WWDC.

Акціонер Apple Ерік Такер подав колективний позов проти компанії, звинувативши її в порушенні федеральних законів США про цінні папери. Причиною стала затримка релізу функції персоналізованої Siri, яка мала стати флагманським елементом оновлення iOS 18 з інтеграцією Apple Intelligence.

За словами Такера, Apple ввела інвесторів в оману, стверджуючи, що нова Siri з АІ-можливостями буде випущена протягом поточного продуктового циклу, тобто до кінця 2024 року разом з лінійкою iPhone 16.

Однак, як стверджує позов, на момент анонсу в Apple не було не тільки робочої версії, а й навіть функціонального прототипу. Проте компанія представила технологію як готову на презентації WWDC 2024, що, на думку позивача, штучно підтримувало ціну акцій:

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"На момент WWDC 2024 в Apple не було робочого прототипу персоналізованої Siri на базі ШІ, і в компанії не було розумних підстав вважати, що вона зможе випустити цю технологію в рамках продуктового циклу iPhone 16, якщо взагалі зможе".

Особлива увага в позові приділяється тому, як затримка вплинула на вартість цінних паперів. Після того як стало відомо, що реліз Siri відкладається, акції Apple впали майже на 13%, що призвело до збитків серед акціонерів, включно з самим Такером.

Він стверджує, що компанія порушила свої обов'язки щодо розкриття достовірної інформації, створивши в інвесторів помилкові очікування.

Apple заявляли, що показана технологія була реальною, у компанії визнали, що вона не готова до запуску через проблеми з надійністю. У підсумку реліз Siri з ШІ спочатку перенесли на iOS 18.4, потім на 18.5, а тепер - зовсім на наступний рік.

Раніше Bloomberg пояснив, чому Apple перенесла Siri з ШІ. Як повідомляє видання, Siri 2.0 працює тільки в 65% випадків.

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