Віддалено підключатися до робочого столу Windows можна було і раніше, але тепер для цього є офіційний додаток.

Компанія Microsoft випустила додаток Windows App, який стане в пригоді багатьом користувачам. Він дає змогу отримати віддалений доступ до ПК з будь-якої точки світу, використовуючи смартфони, планшети або інші гаджети.

Як пише портал The Verge, Windows App дасть змогу підключатися до віддалених робочих столів, включно з Windows 365, Azure Virtual Desktop, Microsoft Dev Box або до персонального віддаленого настільного комп'ютера. По суті, це більш зручна і просунута версія утиліти Remote Desktop Connection.

Цей новий уніфікований застосунок тестували майже рік, і він містить настроюваний домашній екран, підтримку декількох моніторів і перенаправлення USB, що дає змогу використовувати локальні пристрої, як-от веб-камери, принтери тощо, так, наче їх під'єднано безпосередньо до хмарного ПК.

Користувачі Windows можуть завантажити Windows App з Microsoft Store. Він також доступний в App Store для macOS, iOS і iPadOS. Версія для Android вийде трохи пізніше. Наразі додаток підтримує робочі та шкільні акаунти.

Як розповідав УНІАН, користувачі стали частіше переходити з Windows 10 на Windows 11. Актуальна операційна система вже майже захопила третину всього сегмента, а серед геймерів вона і зовсім найпопулярніша.

Тим більше, цієї осені вийде оновлення Windows 11 24H2, яке стане найбільшим в історії Windows 11. Воно принесе багато нових ШІ-фішок, перероблений інтерфейс із "плаваючою" панеллю завдань і багато чого ще. Заради неї Microsoft навіть перенесла реліз Windows 12 на 2025 рік.

Вас також можуть зацікавити новини: