15 вересня Samsung почала поширення стабільної версії One UI 8 на базі Android 16 для смартфонів і планшетів Galaxy. Через місяць нову ОС можна встановити на понад півсотні пристроїв корейського бренду.

Як пише ресурс SammyGuru, на сьогодні стабільне оновлення доступне для таких пристроїв:

Смартфони:

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy Z Fold 6, Flip 6

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 5, Flip 5

Galaxy Z Fold 4, Flip 4

Galaxy A73

Galaxy A56, A55, A54, A53

Galaxy A36, A35, A34, A33

Galaxy A26, A25

Galaxy A17, A16, A15

Galaxy M56, M54, M53

Galaxy M36, M35, M34, M33

Galaxy M16, M15

Galaxy F56, F54

Galaxy F36, F34

Galaxy Xcover 7

Xcover 7 Pro

Планшети

Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE+

Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra

Найближчими тижнями до цього списку приєднаються й інші моделі в міру розширення розгортання. Якщо все піде за планом, до кінця листопада One UI 8.0 повинні отримати всі пристрої Samsung, які офіційно підтримують нову OC.

Проте важливо зазначити, що Samsung, на відміну від Apple, не випускає оновлення по всьому світу в один і той самий час. Розгортання відбувається поетапно залежно від регіону. Перевірити наявність оновлення можна в "Налаштуваннях" →"Оновлення ПЗ"→"Завантажити та встановити".

Абсолютно точно One UI 8 не отримають смартфони, які у 2025 році вичерпали квоту "апдейтів" ОС. Серед них – Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3 та інші популярні моделі.

