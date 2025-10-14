15 вересня Samsung почала поширення стабільної версії One UI 8 на базі Android 16 для смартфонів і планшетів Galaxy. Через місяць нову ОС можна встановити на понад півсотні пристроїв корейського бренду.
Як пише ресурс SammyGuru, на сьогодні стабільне оновлення доступне для таких пристроїв:
Смартфони:
- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge
- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE
- Galaxy S22, S22+, S22 Ultra
- Galaxy Z Fold 6, Flip 6
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 5, Flip 5
- Galaxy Z Fold 4, Flip 4
- Galaxy A73
- Galaxy A56, A55, A54, A53
- Galaxy A36, A35, A34, A33
- Galaxy A26, A25
- Galaxy A17, A16, A15
- Galaxy M56, M54, M53
- Galaxy M36, M35, M34, M33
- Galaxy M16, M15
- Galaxy F56, F54
- Galaxy F36, F34
- Galaxy Xcover 7
- Xcover 7 Pro
Планшети
- Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE+
- Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra
Найближчими тижнями до цього списку приєднаються й інші моделі в міру розширення розгортання. Якщо все піде за планом, до кінця листопада One UI 8.0 повинні отримати всі пристрої Samsung, які офіційно підтримують нову OC.
Проте важливо зазначити, що Samsung, на відміну від Apple, не випускає оновлення по всьому світу в один і той самий час. Розгортання відбувається поетапно залежно від регіону. Перевірити наявність оновлення можна в "Налаштуваннях" →"Оновлення ПЗ"→"Завантажити та встановити".
Абсолютно точно One UI 8 не отримають смартфони, які у 2025 році вичерпали квоту "апдейтів" ОС. Серед них – Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3 та інші популярні моделі.