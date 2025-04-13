Навряд чи європейська Eutelsat зможе конкурувати зі Starlink найближчим часом.

Скандальна заява Ілона Маска про те, що "вся лінія фронту України завалиться", якщо він вимкне там свій супутниковий інтернет Starlink, викликала шок у європейських країнах і змусила їх замислитися над тим, як зменшити свою залежність від непередбачуваного мільярдера.

Як пише The Wall Street Journal, європейська влада тепер хоче, щоб компанія Eutelsat якомога швидше надала альтернативу Starlink в Україні через свій супутниковий інтернет-сервіс OneWeb. У довгостроковій перспективі вони розраховують на Eutelsat у плані допомоги в побудові космічної мережі зв'язку, яка зробить континент більш автономним.

Однак є сумніви, що Eutelsat зможе конкурувати зі Starlink найближчим часом, наголошується в статті.

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У компанії менше 700 супутників на низькій навколоземній орбіті. У найближчі кілька років вона планує відправити в космос 500 супутників. Водночас Starlink має близько 7000 супутників - у 10 разів більше, ніж Eutelsat. Термінали Starlink також коштують приблизно в десять разів менше.

"OneWeb не є підходящою альтернативою Starlink ні в якому вигляді, формі або вигляді", - сказав Крістофер Бо, експерт із супутникової галузі в консалтинговій фірмі Analysys Mason. "Запуск безлічі супутників не відбувається відразу".

Водночас Eutelsat хоче збільшити пропускну здатність. Питання в тому, як швидко це станеться і хто буде за це платити. Як зазначає видання, щоб по-справжньому конкурувати зі Starlink, Eutelsat, ймовірно, знадобляться мільярди доларів фінансування від трьох найбільших акціонерів: французького і британського урядів і конгломерату, контрольованого індійським мільярдером Сунілом Бхарті Мітталом.

Європейці стурбовані потенційною вразливістю України через Starlink

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський заявив, що якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, країна буде змушена шукати інші варіанти. У відповідь Маск грубо відповів йому, що заміни Starlink немає.

Після цього, за словами генерального директора Eutelsat Єви Бернеке, її телефон вибухнув. Європейські чиновники, які запанікували, хотіли знати, що Eutelsat може надати в Україні і як швидко.

Бернеке знайшла 5 000 терміналів OneWeb, які можуть бути відправлені в Україну протягом декількох тижнів. Ще 5 000 можуть бути відправлені протягом року. Тепер Eutelsat чекає зеленого світла від Європейського союзу на розгортання терміналів.

Наразі в Україні близько 1000 терміналів OneWeb. Вони громіздкіші, ніж антени Starlink, і коштують дорожче. Початкова ціна терміналів Starlink становить менше 400 доларів; стартова ціна OneWeb становить 3200 доларів.

Альтернатива Starlink

Раніше Reuters писав, що Німеччина вже понад рік фінансує доступ України до супутникової інтернет-мережі, якою керує французька Eutelsat. Гендиректорка компанії Єва Бернеке зазначила, що в Україні наразі є менш як тисяча терміналів, які під'єднують користувачів до мережі Eutelsat, однак їхня кількість може зрости на 5-10 тисяч протягом найближчих тижнів.

Водночас вона прямо визнала, що на сьогодні не існує жодного альтернативного варіанту для України, який міг би замінити Starlink.

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