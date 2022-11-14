Аналогічна функція раніше з'явилася в конкуренті Chrome – браузері Microsoft Edge.

У свіжій версії браузера Google Chrome з'явилася нова корисна можливість, яка дозволяє зберігати групи вкладок на панелі закладок. Завдяки цьому можна швидко отримувати доступ до потрібних сторінок.

Нововведення вже доступно в настільній версії Google Chrome Canary 110 (версія Chrome, призначена для розробників) – тепер збережена група вкладок не буде видалена з панелі закладок при перезавантаженні браузера або комп'ютера.

Щоб випробувати функцію, потрібно:

перейти до chrome://flags/#tab-groups-save;

активувати налаштування Tab Groups Save;

перезавантажити браузер, аби зміни набрали чинності.

Збережені групи відрізняються від інших закладок підкладкою в обраному користувачем кольорі. Аналогічна функція раніше з'явилася в конкуренті Chrome – браузері Microsoft Edge.

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Chrome незабаром припинить підтримку старих версій Windows

Раніше стало відомо, що Google збирається припинити сумісність свого фірмового браузера з застарілими операційними системами Windows 7 і 8.1 з релізом версії Chrome v110. Попередньо вона вийде 7 лютого 2023 року.

Зауважимо, що старі версії браузера, як і раніше, продовжать працювати на комп'ютерах з "сімкою" і "вісімкою", але оновлень вони отримувати більше не будуть, в тому числі пов'язані з безпекою.

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