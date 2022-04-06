Це стосується й інших урядів, "залучених до збройних міждержавних конфліктів".

Компанія Twitter обіцяє більше не рекомендувати користувачам облікові записи російського уряду на своїй платформі.

Про це повідомляється в блозі компанії.

Згідно з повідомленням, облікові записи, якими керує російський уряд, більше не просуватимуться. Їх не рекомендуватимуть людям у Twitter ні в стрічці, ні в інших місцях сервісу.

Зокрема, цей крок відбиває нову політику Twitter, в якій зазначено, що Twitter не поширюватиме та не рекомендуватиме облікові записи на своїй платформі, керовані урядами, "залученими до збройних міждержавних конфліктів".

Оновлення політика застосовується вперше і впроваджене після того, як Росії вторглася до України.

Раніше Twitter почав маркування акаунтів співробітників Sputnik та інших пропагандистських російських ЗМІ. Крім того, соцмережа почала знижувати видимість такого контенту. А з 26 лютого соціальна мережа Twitter заблокувавши можливість реєструвати акаунти в Російській Федерації.

Нагадаємо, також Роскомнагляд прийняв рішення про блокування доступу до Facebook і Instagram на території Російської Федерації.

Соціальна мережа TikTok сама прийняла рішення тимчасово зупинити роботу в Росії.

Російські користувачі соцмереж масово переходять в Telegram і російські соціальні мережі - "Вконтакте" та "Однокласники".

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