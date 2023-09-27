Колишній підрядник НР звинуватив українських менеджерів компанії у несплаті коштів за виконані роботи.

Ім'я світового бренду, транснаціонального техногіганта із Кремнієвої долини - HP Inc., з поточною капіталізацією понад 26 мільярдів доларів, стало фігурантом скандалу в Україні. Про це йдеться в публікації УНІАН.

Колишній підрядник НР Віктор Гуржій звинуватив українських менеджерів компанії у несплаті коштів за виконані роботи, а також в можливому ухиленні від сплати податків, корпоративному хабарництві та груповому шахрайстві.

"Фактично, для глобального НР те, що робила локальна команда - це повний треш… З серпня 2020 року Катерина [яка представлялася маркетинг-менеджером компанії] і НР перестають розраховуватись, і всі рахунки залишаються несплаченими. Несплачені борги за проєкти НР на той час становили 302 000 доларів", - зазначив Віктор.

"Юристи кажуть, що це дуже цікавий кейс, оскільки вбачають тут і ухилення від сплати податків, і відмивання коштів, і змову осіб, і корпоративне хабарництво, і групове шахрайство в особливо великих розмірах", - додав він.

Підрядною організацією для НР в Україні стало маркетингове агентство Publicis Visage (VISAGE ADVERTISING LIMITED, яким володіє V.A.A. LTD (Багамські острови) через іншу компанію Visage Media LTD (зареєстрована на Кіпрі)).

За його словами, у 2016 році маркетинг-менеджер команди НР Inc. Катерина Гуренко запросила Гуржія виконувати проекти (вести акаунти в соцмережах, організовувати івенти тощо) на фрілансі. Після чого за рік його команда виросла до невеликої агенції.

Він пояснив, що з серпня 2020 року в компанії НР перестають розраховуватись, а всі рахунки на кіпрському Visage залишаються несплаченими, що фактично руйнує його підрядну агенцію, оскільки несплачені борги за проекти НР на той час становили 302 тисячі доларів.

"302 тисячі доларів - сума для мене більш ніж критична. По суті, тепер за це все розраховуюся особисто я та моя родина", - повідомив Гуржій.

Інші кейси невиплат коштів підрядників НР

Як вдалося вияснити журналістам УНІАН, випадок Гуржія - не унікальний. Подібні історії співпраці з брендом НР в Україні розповіли колишні мерчандайзери компанії.

Екс-мерчандайзер компанії Руслан Гавва працював з брендом НР в Україні понад 10 років. Він також не входив до штату компанії і виконував проекти на аутсорсі. Затримки із виплатами у Гавви розпочалися у той же період, що і в Гуржія - влітку 2020 року. За його словами, загальна сума боргу компанії перед ним складає близько 100 000 гривень.

"Вся команда, а це більше 15 людей, не отримали виплати за той період", - сказав Гавва.

Схожу історію розповідає інший екс-мерчендайзер бренду Володимир Пасічний. "Мені винні кошти десь з липня 2020-го по березень 2021 року. На той час це було близько 8 тисяч доларів, може трохи більше. Загалом, я пропрацював років 15. До цього моменту в нас проблем з НР не було", - розповів Пасічний.

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