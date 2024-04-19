Таке рішення і виглядає ефектно, і дасть змогу краще розуміти, чи знаходиться картка на потрібній відстані від термінала для оплати.

Американська компанія Sentry Enterprises показала перші у світі банківські картки, оснащені OLED-дисплеями. Вони називаються Radiance, підтримують системи Visa тMastercard, а випускати їх можуть різні банки.

Як повідомляє NotebookCheck, екран такої "кредитки" спалахує, коли користувач прикладає її до термінала. Таке рішення і виглядає доволі ефектно, і дає змогу банкам виділити свій продукт на тлі інших карток.

Живлення картки здійснюється через NFC під час безконтактної оплати. Енергії достатньо для підсвічування зображення на кілька секунд. Що ближче картка до термінала, то довше і яскравіше буде підсвічування - це, зокрема, дасть змогу зрозуміти, чи перебуває картка на потрібній відстані від термінала для оплати.

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Картки Radiance підтримують системи Visa або Mastercard. Поки незрозуміло, коли вони з'являться на ринку, оскільки Sentry ще не назвала партнерів. Однак компанія уточнила, що їхній продукт повністю готовий до повномасштабного запуску.

Раніше стало відомо, що технологію NFC "прокачають" – більше не доведеться притуляти смартфон до термінала. Платіж або команда спрацьовуватимуть щонайменше з кількох сантиметрів.

Крім того, технологію NFC хочуть зробити корисною як бездротову зарядку. З її допомогою можна буде підзарядити смарт-мітки, навушники або інші аксесуари. Ця функція з'явилася в бета-версії Android 15.

А смартфони Google Pixel 9, які готуються до виходу, запропонують користувачам підтримку супутникового зв'язку. Функція дасть змогу надсилати не тільки сигнал SOS, як в iPhone 14/15, а й звичайні текстові повідомлення за відсутності стільникової мережі та Wi-Fi.

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