З неї прибрали все зайве, включаючи браузер і антивірус, при цьому залишивши можливість встановлювати програми з Microsoft Store або інших джерел.

З'явилася версія Windows 11 для слабких комп'ютерів (або навіть планшетів), яка вимагає мінімум ресурсів. Йдеться про полегшену версії системи під назвою Tiny11 Core, яка займає на жорсткому диску менше місця, ніж Windows 7.

Тепер "одинадцятка" займає не більше 3 ГБ після установки на диск, а сама збірка важить 2 Гбайти, передає портал Neowin. За словами команди розробників, ця версія "містить все, що подобається користувачам у Windows".

Щоб полегшити Windows 11 з 20 Гбайт до 2 Гб розробникам довелося внести значні зміни в більшість компонентів системи, прибравши "Захисник Windows", браузер Microsoft Edge, "Центр оновлення" і багато іншого. Інакше кажучи, в Tiny11 більше немає вбудованого антивірусу, а встановлювати оновлення самостійно вона не вміє.

Крім того, в системі відсутні мережеві драйвери, так що вам краще завантажити їх заздалегідь для свого ПК. Незважаючи на свій невеликий розмір, Tiny11 Core все ще дозволяє встановлювати додатки з Microsoft Store або інших джерел, тим самим забезпечуючи всіма базовими функціями.

Варто наголосити, що Tiny11 Core – це не зламана версія Windows 11, а її модифікація, тому для її активації потрібен ліцензійний ключ. Завантажити саму збірку можна тут.

Ось відео з демонстрацією роботи полегшеної Windows 11:

У жовтні Windows 11 виповнилося два роки, проте за цей час "одинадцятці" так і не вдалося стати новим стандартом для ПК-індустрії. Цифри показують, що нова ОС встановлена тільки на 23% комп'ютерах, тоді як Windows 10 – на більш ніж 71%.

А тим часом вже восени 2024 року відбудеться вихід Windows 12. Вже відомо, що окрім звичайної версії, буде випущена і Lite-версія, призначена як раз таки для пристроїв зі слабким "залізом". А упор в новій ОС буде зроблений на ШІ і хмарних технологіях.

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