Очікується, що Apple представить iPad 10-го покоління, iPad Pro і Mac.

За даними аналітика і редактора Bloomberg Марка Гурмана, Apple проведе презентацію нових продуктів лінійок iPad і Mac вже 24 жовтня.

Про це він написав у своєму твіттері.

Очікується, що Apple представить як мінімум дві моделі iPad, серед яких базовий iPad 10 покоління та оновлений iPad Pro з процесором M2. Бюджетний планшет отримає серйозний редизайн, USB-C і чіп Apple A14, який стоїть в iPhone 12.

Відео дня

Інсайди також вказують на те, що Apple представить нові версії Mac mini та MacBook Pro. В цей же день, 24 жовтня, відбудеться реліз операційних систем iPadOS 16 і macOS 13 Ventura.

Жовтнева презентація Apple: що ще відомо

Раніше вважалося, що для презентації нових iPad і Mac пройде окремий івент в кінці жовтня з трансляцією. Але як заявляють численні інсайдери, Apple відмовилася від цієї ідеї – замість цього компанія просто опублікує прес-релізи на сайті.

Також Apple, скоріш за все, покаже нову приставку Apple TV з більш модернізованим чіпом, який забезпечить більш високу продуктивність в застосунках і іграх в порівнянні з поточним поколінням. При цьому повідомляється, що нова приставка Apple TV буде коштувати менше попередниці.

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