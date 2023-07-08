В OC Microsoft є одна не найважливіша опція, змінення якої дозволить збільшити продуктивність системи приблизно на 20-25%.

Не всі користувачі знають, що в їх Windows 10 і Windows 11 закладено запас потужності, який можна вивільнити, якщо вимкнути всього одне налаштування. Ця порада насамперед підійде власникам слабких ПК, для яких навіть невеликий приріст продуктивності матиме значення.

Йдеться про VBS – Virtualization-based Security або "Безпека на основі віртуалізації". Ця опція призначена для підвищення безпеки ОС шляхом використання апаратної та програмної віртуалізації.

Спеціалісти провели ряд експеримент, які показали, що через використання цього компонента продуктивність комп'ютера знижується приблизно на 20-25%. Найпомітніше це проявляється при запуску "важких" додатків та ігор.

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Відключити VBS дуже просто – для цього потрібно:

Відкрити вікно "Виконати", виконавши комбінацію Win+R.

У вікні вводимо cmd і натискаємо Ctrl + Shift + Enter – таким чином ви запустите командний рядок від імені адміністратора.

У командному рядку вводимо bcdedit /set hypervisorlaunchtype off, натискаємо Enter і чекаємо, поки система не завершить процес.

Перезавантажуємо комп'ютер, щоб зміни набрали чинності.

Аналогічні дії можна виконати налаштування системи. Відкриваємо "Параметри", в пошуку вводимо "Ізоляція ядра" і запускаємо програму. У меню вимикаємо параметр "Цілісність пам'яті" (якщо він ще не був вимкнений) і перезавантажуємо ПК.

Майте на увазі, що після деактивації VBS ваш комп'ютер стане більш вразливий перед хакерськими атаками, що, в принципі, може бути некритично, якщо ви використовуєте ліцензійний софт. Втім, якщо ви той, хто використовує свою систему для конфіденційної офіційної роботи, то все ж краще залишити VBS включеним.

Однак якщо ви геймер або часто використовуєте ресурсомісткі додатки, можете сміливо вимикати VBS. Ви маєте помітити значний приріст продуктивності вашого ПК завдяки вивільненню ресурсів, які до цього витрачалися на перевірку справжності виконуваного коду.

Додамо, що раніше, на просторах інтернету з'явилася інформація про те, що оверлей Steam знижує FPS в іграх. Наприклад, у випадку з Hogwarts Legacy відключення оверлея Steam дозволяє підвищити частоту кадрів приблизно на 10-15%

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