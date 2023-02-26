Цей лайфхак насамперед стане в пригоді власникам "народних" ігрових ПК, де часом доводиться йти на компроміси заради досягнення 60 fps.

Сучасні відеоігри вимагають для свого запуску спеціальні програми-завантажувачі, більш відомі як "лаунчери". Хоча даний "зайвий" софт не повинен завдавати ніякого помітного впливу на систему, все ж деякі його елементи можуть споживати досить багато ресурсів, що може негативно позначитися на роботі основної програми – в цьому випадку FPS в іграх.

Напередодні на просторах інтернету з'явилася інформація про те, що оверлей Steam заважає стабільній роботі хітового екшен-РПГ Hogwarts Legacy. Втім, відключається ця функція легко і просто.

За словами автора ютуб-каналу KyoKat, вимкнення оверлею Steam у його випадку дозволило збільшити частоту кадрів приблизно на 10-15%. Якщо з активованим оверлеєм частота кадрів у Hogwarts Legacy в середньому коливалася від 45 до 55, то після відключення оверлея піднялася до 65 і ніколи не просідала нижче 60.

Відео дня

Судячи з коментарів користувачів, відключення оверлей Steam і правда допомагає – і якщо середня частота кадрів не підіймається, то цей метод хоча б допомагає знизити кількість осідань

Як відключити оверлей в Steam

Відкриваємо десктопний застосунок Steam та йдемо в налаштування;

Знаходимо зліва розділ "У грі";

Шукаємо рядок "Увімкнути...." і знімаємо галочку навпроти.

Цей лайфхак насамперед стане в пригоді власникам "народних" ігрових ПК, де часом доводиться йти на компроміси заради досягнення 60 fps.

Зауважимо, що це вже не вперше, коли гравці стикаються з подібною проблемою в іграх. На форумі Steam часто можна зустріти обговорення, де користувачі стверджують, що при виведенні оперлея FPS в іграх починає падати.

При цьому дана проблема зачіпає не тільки Steam. Раніше багато гравців скаржилися як мінімум на оверлей Ubisoft, через який теж помітно падала продуктивність в деяких іграх.

Раніше УНІАН розповідав, як відключити функцію стеження в Telegram. Мало хто знає, але в мобільній версії месенджера діє функція, яка дозволяє встановити місце розташування людини з точністю до метра.

Вас також можуть зацікавити новини: