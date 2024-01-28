До списку потрапили моделі від Google, Samsung, OnePlus і Moto. А ось девайсам Xiaomi місця не знайшлося.

На ринку бюджетних смартфонів сьогодні величезний вибір. Однак підібрати недорогий Android часто складніше, ніж купити просунутий дорогий апарат.

Редакція Android Central вибрала найкращі бюджетні телефони на початок 2024 року – всі в межах 500 доларів і дешевше. Деякі з них вийшли майже рік тому, але досі не втратили своєї актуальності.

Google Pixel 7a – цей смартфон володіє найкращим в своєму сегменті набором камер і пропонує топовий екран з оптимальним залізом, а коштує при цьому відносно недорого. За 500 доларів краще смартфона не знайти.

– цей смартфон володіє найкращим в своєму сегменті набором камер і пропонує топовий екран з оптимальним залізом, а коштує при цьому відносно недорого. За 500 доларів краще смартфона не знайти. Samsung Galaxy A54 – топова модель хітової А-серії може похвалитися яскравим AMOLED-дисплеєм на 120 Гц, перевіреним залізом і відмінними фотоможливістю. Плюс, він гарантовано отримає ще мінімум три великих оновлення операційної системи. Відео дня

OnePlus Nord N30 – крутий бюджетник OnePlus, який виділяється дизайном і швидкою зарядкою потужністю 50 Вт: від 0 до 100% смарт заряджається всього за 40 хвилин.

Samsung Galaxy A32 – найкращий смартфон Android до $300. Серед головних плюсів: плавний дисплей, крута селфі-камера і солідна автономність. Ще не забули про NFC-модуль і 3,5-мм мініджек для навушників.

– найкращий смартфон Android до $300. Серед головних плюсів: плавний дисплей, крута селфі-камера і солідна автономність. Ще не забули про NFC-модуль і 3,5-мм мініджек для навушників. Samsung Galaxy A13 – оптимальний вибір, якщо в кишені $200. Підкуповує дисплей з частотою оновлення 90 Гц, потрійна основна камера і два дні автономної роботи. А обсяг накопичувача можна додатково розширити за допомогою MicroSD.

– оптимальний вибір, якщо в кишені $200. Підкуповує дисплей з частотою оновлення 90 Гц, потрійна основна камера і два дні автономної роботи. А обсяг накопичувача можна додатково розширити за допомогою MicroSD. Moto G Stylus 5G (2023) – його фішкою став комплектний стилус. По суті, це бюджетна та єдина альтернатива S23/24 Ultra на ринку. Крім того, він оснащений масивним 6,6-дюймовим дисплеєм 120 Гц.

Якщо ви в пошуках потужної начинки, AnTuTu ділився рейтингом найпродуктивніших смартфонів на початок 2024 року. Так, лідер рейтингу по потужності обходить iPhone 15 Pro Max майже на 30%, при цьому коштує в два рази дешевше.

А раніше у 2024 році компанія Realme випустила ультрабюджетний смартфон за $65, який за характеристиками обходить всіх конкурентів. Тут і 90-герцовий IPS-екран, і велика батарея на 5000 мАг, і захист від вологи і пилу за стандартом IP54.

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