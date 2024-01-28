На ринку бюджетних смартфонів сьогодні величезний вибір. Однак підібрати недорогий Android часто складніше, ніж купити просунутий дорогий апарат.
Редакція Android Central вибрала найкращі бюджетні телефони на початок 2024 року – всі в межах 500 доларів і дешевше. Деякі з них вийшли майже рік тому, але досі не втратили своєї актуальності.
- Google Pixel 7a – цей смартфон володіє найкращим в своєму сегменті набором камер і пропонує топовий екран з оптимальним залізом, а коштує при цьому відносно недорого. За 500 доларів краще смартфона не знайти.
Samsung Galaxy A54 – топова модель хітової А-серії може похвалитися яскравим AMOLED-дисплеєм на 120 Гц, перевіреним залізом і відмінними фотоможливістю. Плюс, він гарантовано отримає ще мінімум три великих оновлення операційної системи.Відео дня
OnePlus Nord N30 – крутий бюджетник OnePlus, який виділяється дизайном і швидкою зарядкою потужністю 50 Вт: від 0 до 100% смарт заряджається всього за 40 хвилин.
- Samsung Galaxy A32 – найкращий смартфон Android до $300. Серед головних плюсів: плавний дисплей, крута селфі-камера і солідна автономність. Ще не забули про NFC-модуль і 3,5-мм мініджек для навушників.
- Samsung Galaxy A13 – оптимальний вибір, якщо в кишені $200. Підкуповує дисплей з частотою оновлення 90 Гц, потрійна основна камера і два дні автономної роботи. А обсяг накопичувача можна додатково розширити за допомогою MicroSD.
- Moto G Stylus 5G (2023) – його фішкою став комплектний стилус. По суті, це бюджетна та єдина альтернатива S23/24 Ultra на ринку. Крім того, він оснащений масивним 6,6-дюймовим дисплеєм 120 Гц.
Якщо ви в пошуках потужної начинки, AnTuTu ділився рейтингом найпродуктивніших смартфонів на початок 2024 року. Так, лідер рейтингу по потужності обходить iPhone 15 Pro Max майже на 30%, при цьому коштує в два рази дешевше.
А раніше у 2024 році компанія Realme випустила ультрабюджетний смартфон за $65, який за характеристиками обходить всіх конкурентів. Тут і 90-герцовий IPS-екран, і велика батарея на 5000 мАг, і захист від вологи і пилу за стандартом IP54.