До списку потрапили моделі від Google, OnePlus, Apple, Motorola і Samsung.

Середина року – найкращий час для придбання смартфонів. До кінця 2023-го нас чекає не так багато новинок, адже майже всі очікувані смартфони вже дебютували, ба більше, деякі з них вже встигли подешевшати з моменту виходу.

Редакція техпорталу ZDNET склала рейтинг найякісніших девайсів 2023 року з категорії "топ за свої гроші". Топ розбито за уподобаннями та бюджетом, а, отже, кожен знайде щось для себе

Galaxy S23 Ultra – найкращий флагман на Android

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За словами фахівців, Galaxy S23 Ultra є "найдосконалішим смартфоном, який ви можете купити прямо зараз". Він оснащений великим 6,8-дюймовим AMOLED-дисплеєм, який забезпечує якісне зображення як в найяскравіших, так і в найтемніших умовах, надійною батареєю на 5000 мАг, чотирма камерами ззаду, які допоможуть вам робити різноманітні знімки, і потужним процесором Snapdragon 8 Gen 2.

Також підтверджено, що Galaxy S23 Ultra отримає чотири основних оновлення ОС, мінімум до Android 17, а значить смартфон буде актуальний як мінімум до 2026 року. Причому він продовжить отримувати патчі безпеки до 2028 року.

Однак не обійшлося і без мінусів: швидка зарядка все ще обмежена 45 Вт, також деяким телефон може здатися громіздким, особливо з чохлом. Крім того, він коштує дорожче, ніж більшість флагманів на Android.

iPhone 14 Pro Max – найкращий Айфон

Якщо дешевші iPhone 14 представляють незначне оновлення в порівнянні з 13-кою, то "прошка" – це великий стрибок у порівнянні зі своїм попередником. Як 14 Pro Max, так і 14 Pro мають постійно включений дисплей, а на зміну застарілому "чубчику" прийшов виріз Dynamic Island,

Не менш важливим апгрейдом є модернізований акумулятор, який тепер забезпечує до 29 годин роботи при повній зарядці. А за допомогою швидкої зарядки 50% заряду заповнюється всього за 35 хвилин.

З недоліків оглядачі відзначили розрекламовану функцію SOS, яка працює тільки в Америці та Канаді. Ну і традиційно велика ціна, особливо при великих обсягах зберігання.

Google Pixel 7 Pro – найкращий камерофон

Якщо вам потрібен апарат з упором на фото та відео, Pixel 7 Pro є найкращим та найуніверсальнішим рішенням. Він оснащений системою з трьох камер на чолі з основним датчиком на 50 МП і ексклюзивними програмними фішками для подальших поліпшень знімків.

Робити знімки за допомогою "піксельфона" в автоматичному режимі дуже просто, без необхідності налаштовувати рівні ISO або експозицію для отримання ідеального знімка. Як говориться в огляді, це ідеальний телефон типу "наведи і знімай". Мінуси – швидка зарядка обмежена 30 Вт. Також в асортименті немає варіанту з 1 ТБ, як у Apple/Samsung.

Найкращим складним смартфоном для купівлі в 2023 році назвали Motorola Razr Plus з величезним дисплеєм на кришці – на ньому з'являються сповіщення та інша корисна інформація, а під час зйомки він стає цифровим дзеркалом.

Galaxy A54 у стилі флагманського S23 назвали найкращим бюджетним смартфоном. Він отримав вологозахист за стандартом IP67 і AMOLED-екран з частотою 120 Гц.

OnePlus 11 випереджає флагмани Apple, Google і навіть Samsung, коли мова йде про швидкість зарядки. Апарат поставляється зі швидкою зарядкою SuperVooc потужністю 100 Вт, яка заряджається з 0% до 100% за 27 хвилин.

Раніше фахівці DxOMark назвали смартфон з найкращим екраном на сьогодні – ним став Pixel Fold. Складний смартфон Google випередив усіх конкурентів, включаючи Apple і Samsung, які традиційно славляться якістю дисплеїв.

Ми звикли, що наші телефони працюють безперервно в режимі нон-стоп. Проте, час від часу все ж корисно перезавантажуватися. УНІАН детально розповідав, які переваги дає ця процедура.

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